“이란 초등교 폭격, 미군의 표적 설정 오류탓”

미국과 이스라엘의 이란 공습이 시작된 지난달 28일(현지 시간) 175명 이상의 사망자가 발생한 이란 초등학교 오폭 사건이 미군의 과실에 따른 거라는 예비조사 결과가 나왔다고 뉴욕타임스(NYT) 등이 11일 보도했다. 해당 초등학교는 과거 이란 군사기지의 일부였는데, 미군이 최근 자료를 파악하지 않은 상태에서 공습을 해 오폭이 발생했다는 것이다.
이날 NYT와 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미군은 예비조사에서 이란 남부 미나브의 여자초등학교 오폭이 미군의 ‘표적 설정 오류’ 때문이라고 잠정 결론을 내렸다. NYT는 미 정부 핵심 관계자들을 인용해 초등학교 건물이 과거엔 인접한 이란 혁명수비대 군사기지의 일부였다고 보도했다. 미 국방정보국(DIA)이 제공한 예전 자료를 바탕으로 미 중부사령부(CENTCOM)가 해당 초등학교를 공격 좌표로 설정했다는 것. 이에 대해 NYT는 “그동안 DIA는 이란 미사일과 중국 북한 등 다른 과제들에 더 집중해 왔다”고 분석했다.
미국의 대이란 군사 작전이 급작스레 진행되면서 데이터 검증이 소홀히 이뤄졌다는 지적도 나온다. 미군 정보 절차에 정통한 관계자들은 WP에 “‘에픽 퓨리’ 작전의 속도와 규모를 고려할 때 기존 목표물들에 대해 최신 검증을 거치지 않았을 가능성이 있다”고 말했다. 조사관들은 인공지능(AI) 등 신기술 정보 수집 체계가 오류의 원인인지도 검토했지만, 이번 사건은 인적 오류의 가능성이 더 큰 것으로 보고 있다.
도널드 트럼프 미 대통령은 11일 미군의 이란 초등학교 오폭 관련 보도에 관해 “나는 모르겠다”며 답변을 피했다.
