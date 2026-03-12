한국 WBC 8강 상대는 ‘홈런 공장’ 도미니카공화국…4경기서 13홈런 작렬

한국 야구 대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에서 ‘스타 군단’ 도미니카공화국과 맞붙는다.
도미니카공화국은 12일 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 대회 조별리그 D조 최종 4차전에서 베네수엘라를 7-5로 꺾고 4전 전승으로 조 1위를 확정했다. C조 2위로 8강에 오른 한국과 도미니카공화국은 14일 오전 7시 30분 같은 장소에서 맞대결한다.
미국프로야구 메이저리그(MLB) 올스타 출신 13명이 포진한 도미니카공화국은 이날 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고), 케텔 마르테(애리조나), 후안 소토(뉴욕 메츠), 블라디미르 게레로 주니어(토론토) 등 1~4번 타자가 나란히 홈런을 치면서 이번 대회 팀 홈런 1위(13개)로 올라섰다. 팀 득점(41점)도 1위다. 이 팀 감독 역시 MLB 통산 홈런 4위(703개) 앨버트 푸홀스다.
플로리다인터내셔널대 야구장에서 현지 적응 훈련을 마친 한국 선수단 일부도 이 경기를 ‘직관’했다. 류지현 한국 대표팀 감독은 “미국에 계속 있던 팀과 지구 반대편에서 날아온 우리는 컨디션이 다를 수밖에 없다”면서 “내일까지 컨디션을 살펴 선발 투수를 결정하겠다”고 말했다. 도미니카공화국은 MLB에서 최근 2년 연속 10승을 거둔 왼손 투수 크리스토퍼 산체스(필라델피아)에게 선발 마운드를 맡긴다.
댓글 0