美, 중동 14개국 체류 자국민에 “즉시 출국하라”

미 국무부가 2일(현지시간) 중동 국가에 체류 중인 미국인들에게 즉시 출국할 것을 촉구했다.
로이터 등에 따르면, 미 국무부는 이날 이스라엘, 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트를 포함한 중동 14개국에 ‘심각한 안전 위험’이 있다며 미국인들에게 “즉시 떠나라”고 권고했다.
해당 국가에는 바레인, 이집트, 이란, 이라크, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 오만, 시리아, 예멘, 팔레스타인 자치령이 포함됐다.
모라 남다르 미 국무부 영사 담당 차관보는 “안전 위험으로 인해 해당 국가에 체류 중인 미국 국민은 가능한 상업 교통편을 이용해 즉시 출국할 것을 촉구한다”고 전했다.
미국과 이란의 군사적 충돌이 전면전 위기로 치닫으면서 미국 정부가 자국민 보호를 위해 대피령을 내린 것으로 보인다. 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공격을 받은 이란은 보복 차원에서 이스라엘은 물론 중동 내 미군 기지 등을 공격하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0