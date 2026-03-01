중동 점유율 높은 K가전-푸드, 수출 불안감

[트럼프, 이란 공습]
중동 정세의 불확실성이 커지면서 전자, 식품 등 고유가의 직접 영향을 받지 않는 다른 업종들까지 불안감이 확산되고 있다. 공습 상황이 장기화되면 한국 기업들이 고성장하던 해당 시장의 소비심리가 꺾일 수 있기 때문이다.
공습 장기화땐 소비심리 꺾일 우려
중동은 한국 프리미엄 가전과 스마트폰 수요가 많은 전략 요충지다. 2일 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 지난해 중동 스마트폰 시장에서 점유율 36%로 1위를 차지했다. 특히 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)에서 성장세가 높다. 최근 갤럭시 S26 시리즈가 공개되고 사전예약을 받는 상황에서 중동 소비자들의 수요가 위축된다면 악재가 될 수 있다.
가전과 TV도 스마트폰과 마찬가지로 삼성전자와 LG전자 제품이 중동 시장에서 1, 2위를 다투고 있다. 여기에 LG전자는 사우디아라비아를 중동, 아프리카 시장의 전진기지로 삼아 냉난방공조(HVAC) 사업을 진행하고 있다. 재계 관계자는 “중동은 국내 전자업계가 성장 둔화를 타개할 돌파구”라며 “불확실성이 커지는 데 대한 불안감이 적지 않다”고 말했다.
한편 삼성전자는 이란 공습 이후 이란과 이스라엘에 근무하던 직원들을 UAE, 이집트 등 인근 국가로 대피시켰다. UAE, 카타르, 이라크 지역 근무 직원들은 재택 근무로 전환시켰다.
국내 식품·유통업계도 이란 사태를 예의 주시하고 있다. 지난해 중동 걸프협력회의(GCC) 6개국 지역의 K푸드 수출 규모는 4억1160만 달러(약 6000억 원)로 전년 대비 22.6% 늘었다. 그만큼 성장이 유망한 시장으로 우리 정부 역시 K푸드의 중동 공략을 적극 모색하고 있다. 식품업계 관계자는 “사태가 장기화될 경우 기름값이 오르고 물류비, 원자재 가격 부담으로 이어질 수 있어 상황을 지켜보고 있다”고 말했다.
