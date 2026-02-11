“훠궈집에 인형 아기 의자 달라”…중국 Z세대 ‘인형 엄마’ 논쟁

중국에서 Z세대 젊은 여성들이 솜인형을 실제 아기처럼 돌보는 이른바 ‘인형 엄마(doll mummy)’ 문화가 확산하고 있다. 인형의 생일을 훠궈 식당에서 챙기고, 고가 의상과 소품을 구매하거나 휴가지에 동행시키는 방식이다.
10일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 중국 젊은층 사이에서 ‘고통 없는 모성(painless motherhood)’을 표방하며 솜인형을 정서적 지지 대상으로 키우는 흐름이 커지고 있다고 보도했다.
이 트렌드는 2023년 10월 한 여성이 중국 훠궈 체인 하이디라오를 방문해 인형을 위한 아기 의자를 요청했다가 난처한 반응을 겪었다며 올린 글이 온라인에서 확산하면서 크게 주목받았다. 작성자는 하이디라오가 서비스로 유명하지만 당시 주문 누락, 물 리필 지연이 있었고 인형 생일 노래 요청도 여러 차례 거절당했다고 주장했다. 게시물은 “하이디라오가 솜인형 손님을 차별하느냐”는 논쟁으로 번졌고, “인형 생일을 챙기는 건 과하다”는 비판과 “남에게 피해를 주지 않는데 왜 비난하느냐”는 반박이 맞섰다.
매체는 솜인형 문화가 2015년 K팝 팬덤에서 아이돌 멤버를 본뜬 인형을 공연장에 들고 다니던 흐름에서 시작해 아시아 전역으로 퍼졌다고 전했다. 중국에서는 2018년 무렵 실제 인물이나 캐릭터를 본뜬 ‘속성(Attributed) 인형’과 디자이너 창작물인 ‘무속성(Non-attributed) 인형’으로 시장이 나뉘었다고 설명했다.
인형 엄마들은 인형을 받는 순간이 시작일 뿐이라고 말한다. 옷을 고르고, 가발로 헤어스타일을 바꾸며, 메이크업을 더하고, 사진이나 영상을 촬영해 기록을 남긴다. 햇볕을 쬐러 외출하거나 관광지로 데려가는 사례도 적지 않다.
가격은 기본 인형이 40~100위안(약 6~15달러) 수준이지만, 실제 지출은 액세서리에서 커진다. 의상, 신발, 가발, 소품을 사들이며 수천 위안을 쓰는 경우가 많다고 한다. 수집가 린커는 “오래 안고 있으면 인형이 따뜻해지고 내 냄새가 배는 것 같다”며 “생명은 인형에서 나오는 게 아니라 내가 주는 애정에서 나온다”고 말했다. 또 다른 수집가 쑨싱싱은 좋아하는 아이돌 그룹을 닮은 인형을 꾸미며 “아이돌은 멀게 느껴지지만 인형은 매일 보고 만질 수 있어 현실 같은 행복을 준다”고 했다.
시장도 커지고 있다. 중국 매체 지몐뉴스(Jiemian News)는 중국 솜인형 시장 규모가 2023년 100억 위안(약 14억달러)을 넘겼다고 전했고, 2025년에는 150억 위안(약 22억달러)을 웃돌 것으로 전망했다. 소비자 1인당 평균 보유 인형 수는 8.73개로 제시했다. 의상과 소품 같은 액세서리 시장은 인형 본체 가치의 3배 수준으로 성장했다고 덧붙였다.
온라인에서는 “내 옷보다 인형 옷을 더 결단력 있게 산다”, “스트레스가 심한데 인형이 위로가 된다” 같은 반응도 나왔다. 반면 “서비스 직원에게 과도한 요구가 될 수 있다”는 지적도 이어지며, 개인 취향과 공공 서비스의 경계에 대한 논쟁은 계속되고 있다.
댓글 0