美, 쿠바 정권교체 내부 협력자 물색 움직임… 中-러, 같은 날 아바나 찾아 反美연대 과시

올 초 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 미국 도널드 트럼프 행정부가 연내 쿠바 정권 붕괴를 위해 내부 협력자를 찾고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일 전했다. 미국의 중남미 패권 추구에 맞서 중국과 러시아는 반미 연대의 핵심 축인 쿠바와의 유대감을 과시하며 견제에 나섰다.
WSJ에 따르면 미 행정부 당국자들이 쿠바 망명자, 시민단체들과 만나 쿠바 공산 정권을 축출하는 데 도움을 줄 수 있는 내부 인사를 찾고 있다. 앞서 3일 마두로 대통령 체포 작전에서 베네수엘라 내부 인사의 도움을 받은 미국이 이번엔 쿠바 내부에서 정권 교체를 도울 주요 인사를 물색하고 나선 것. 트럼프 행정부는 지금을 70년 가까이 집권해 온 쿠바 공산당 정권을 몰아낼 적기로 보고 있다. 쿠바 경제가 붕괴 직전인 데다 원유를 공급한 핵심 후원자인 마두로 정권이 무너졌기 때문. 미 고위 당국자는 WSJ에 “아직 구체적인 계획은 없지만, 마두로 대통령 체포를 쿠바에 대한 경고이자 청사진으로 보고 있다”고 말했다.
베네수엘라는 1999년 좌파 정치인인 우고 차베스가 집권한 후 석유를 시세보다 낮은 가격으로 쿠바에 공급했다. 이는 쿠바가 미국의 오랜 경제제재에도 경제를 유지할 수 있는 버팀목이 됐다. 트럼프 대통령은 11일 자신의 소셜미디어인 트루스소셜에 “(베네수엘라에서) 쿠바로 향하는 석유나 자금은 앞으로 절대 없을 것”이라며 쿠바에 협상에 나설 것을 압박했다. 이에 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 “우리는 마지막 한 방울의 피까지 다해 조국을 수호할 것”이라고 맞받아쳤다.
중국과 러시아는 미국의 마두로 축출로 중남미의 핵심 거점을 잃은 상황에서 미국의 쿠바 압박이 본격화하자, 견제에 나서고 있다. 블라디미르 콜로콜체프 러시아 내무장관은 20일 쿠바 수도 아바나에서 디아스카넬 대통령과 회담했다. 콜로콜체프 장관은 쿠바 도착 직후 인터뷰에서 미국의 베네수엘라 침공에 대해 “어떤 식으로도 정당화할 수 없는 무력 침공 행위”라며 “외부 요인에 맞서 경계를 강화하고 모든 노력을 결집해야 할 필요가 있다”고 했다. 이번 쿠바 방문이 양국의 단순 협력 차원을 넘어 미국에 맞서는 쿠바에 대한 강력한 지지와 연대의 의미임을 분명히 한 것.
화신(華昕) 주쿠바 중국대사도 같은 날 디아스카넬 대통령과 만나 지역 정세와 중-쿠바 공동 운명 공동체 건설에 대한 의견을 교환했다고 중국 외교부가 밝혔다. 중국은 이번 회담에서 쿠바에 8000만 달러(약 1200억 원)와 쌀 6만 t을 긴급 지원하기로 했다고 쿠바 관영매체가 전했다. 화 대사는 전날 열린 쌀 전달식에서 “이번 지원 결정은 양국이 폭풍과 도전에 함께 맞서겠다는 굳은 신념을 보여 주는 것”이라며 “중국은 앞으로도 쿠바와의 협력을 계속 강화해 함께 어려움을 극복할 것”이라고 강조했다.
