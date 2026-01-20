멕시코 대통령 “BTS 콘서트는 역사적” 예매 투명성 강화 지시

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 멕시코에서 방탄소년단(BTS)의 콘서트가 열리는 데 대해 “역사적”이라며 “매우 기쁜 일”이라고 환영했다. 멕시코 당국은 콘서트 예매의 투명성을 강화하기로 했다. 외국 가수의 국내 공연을 한 나라의 대통령이 공개적으로 환영할만큼 케이팝의 위상이 높아졌다는 평가가 나온다.
19일(현지 시간) 엘 솔 데 멕시코 등 현지 매체에 따르면 셰인바움 대통령은 이날 정례 기자회견에서 BTS를 언급하며 “젊은이들이 매우 사랑하는 유명 한국 그룹이 멕시코에 온다. 멕시코 사람들이 오랫동안 요청해 온 사안인 만큼 그들(BTS)이 오는 것은 매우 기쁜 일”이라고 밝혔다.
컴백을 앞둔 BTS는 월드투어 일정으로 오는 5월 7일과 9∼10일에 멕시코시티의 대규모 공연장인 GNP 세구로스 스타디움에서 공연을 펼친다.
셰인바움 대통령은 “콘서트 티켓 예매와 관련한 문제가 있었다. 이 부분은 소비자보호원장이 설명할 것”이라고 했다.
앞서 멕시코 팬들은 콘서트장의 구역 배치도와 가격 등을 가상 대기열에 들어간 뒤에야 알 수 있다며 불편을 제기했다. 이들은 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 △좌석 배치도 공개 △투명한 수수료 △명확한 가격 공개 등을 요구하며, 소비자보호원에도 민원을 접수했다.
이반 에스칼란테 소비자보호원장은 이날 “지난주 목요일부터 전날까지 4746건의 (민원이) 접수됐다. 티켓 판매 관련 전체 조건의 명확한 명시 등을 검토해 달라는 요구였다”며 “입장권 가격 및 스페셜 패키지의 구성, 개인정보 보호에 대한 상시 감시 체계 구축도 포함됐다”고 전했다.
그는 “공연 기획사인 오세사와 티켓 판매 대행사인 티켓마스터에 팬들이 요청한 모든 정보를 투명하게 공개하도록 하는 공식 권고문을 발송할 예정”이라고 했다.
이어 “현재까지 파악한 바에 따르면 최소 두 차례의 사전 예매와 한 차례의 일반 예매가 진행될 예정”이라며 “사전 예매는 팬클럽 회원, 그리고 예매처와 연계된 금융 서비스 이용자를 대상으로 진행한다. 그 이후 일반 예매가 시작될 예정”이라고 설명했다. 그러면서 “업체에 전체 티켓 중 단계별 비율도 공개해 달라고 요청했다”고 부연했다.
