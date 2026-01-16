세계 1위 유튜버, “햄버거 살 돈도 없어”…미스터비스트 발언 논란

자산이 3조 원이 넘는 것으로 알려진 세계 1위 유튜버 미스터 비스트가 “개인 통장에는 현금이 거의 없다”고 밝혀 논란이 됐다. 억만장자의 ‘현금 부족’ 발언을 두고, 투자 구조상 자연스러운 설명이라는 해석과 가난한 척한다는 비판이 맞서고 있다.
13일(현지시간) 미국 비즈니스 매체 포천은 ‘부자인데도 부자인 척하지 않는 억만장자들’을 주제로 한 기사에서 미스터 비스트의 발언을 소개했다.
그는 이달 초 월스트리트저널과의 인터뷰에서 “현재 돈을 빌려 쓰고 있다”며 “회사 지분 가치를 제외하면 나보다 은행 계좌 잔고가 많은 사람이 많을 것”이라고 말했다. 이어 “지분은 당장 햄버거 하나를 사는 데도 쓸 수 없다”고 덧붙였다.
1998년생인 미스터 비스트는 유튜버를 넘어 여러 사업을 운영하는 사업가다. 기업가치 50억달러로 평가되는 ‘비스트 인더스트리’ 지분을 절반 이상 보유하고 있으며, 초콜릿 브랜드 ‘피스터블즈’, 간편식 브랜드 ‘런치리’, 배달·포장 중심의 ‘미스터비스트 버거’, 영상 제작사 ‘미스터비스트 LLC’ 등을 동시에 운영하고 있다.
유튜브 채널 누적 조회 수는 1070억회에 달한다. 광고와 협업 수익까지 고려하면 실제 순자산은 추정치보다 더 클 수 있다는 분석도 나온다.
그럼에도 그는 자신을 ‘현금이 없는 억만장자’로 표현했다. “사람들은 ‘넌 억만장자잖아’라고 말하지만, 그건 순자산일 뿐”이라며 “지금 기준으로 보면 재정 상태는 마이너스”라고 설명했다. 개인 재정을 둘러싼 해명이 오히려 오해를 키운다는 점도 언급했다.
해당 기사가 나온 후 “가난을 연출한다”며 비판적인 반응이 나왔다. “맥도날드 살 돈이 없다는 건 기업 전체를 살 돈이 없다는 뜻일 것” “나도 저 정도로 가난해 보고 싶다” 등 냉소적인 반응도 이어졌다.
특히 “돈을 빌려 쓰고 있다”는 표현을 두고, 초고액 자산가들이 흔히 사용하는 자금 운용 방식이라는 해석이 나왔다. 주식이나 기업 지분을 담보로 대출을 받아 현금을 확보하면, 자산 매각에 따른 세금을 피하면서 낮은 이자로 자금을 운용할 수 있다는 설명이다.
한 누리꾼은 “대출은 과세 대상 소득이 아니고, 이자율도 소득세보다 낮다”며 “부자들이 사용하는 전형적인 유동성 관리 방식”이라고 지적했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
