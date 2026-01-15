美·덴마크·그린란드, 백악관서 고위급 회담…“근본적인 이견 확인”

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드에 대한 병합 의지를 공식화한 가운데, 미국·덴마크·그린란드가 14일(현지 시간) 고위급 회동을 진행했으나 서로의 입장차만 확인했다. 이들은 이견을 해소하기 위해 향후 실무 협의체를 구성해 대화하기로 합의했다.
AP·로이터통신 등에 따르면 이날 워싱턴 백악관에서 JD 밴스 미국 부통령과 마코 루비오 국무장관, 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관, 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관이 그린란드의 미국 편입 문제를 놓고 1시간가량 회의했다.
미국 측은 그린란드에 대한 소유 의지를 밝힌 가운데, 덴마크와 그린란드 측은 불가 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.
라스무센 장관은 회의 후 기자들과 만나 그린란드를 둘러싼 “근본적인 이견”이 있다고 밝혔다.
이어 “우리는 공동의 해결 방안을 모색하기 위해 고위급 실무그룹을 구성하기로 결정했다”며 “이 그룹은 미국의 안보 우려를 해소하는 동시에 덴마크의 ‘레드라인’을 존중하는 방안에 초점을 맞춰야 한다”고 강조했다. ‘레드라인’은 미국에 대한 그린란드 영유권 이양 불가를 의미하는 것으로 풀이된다.
그러면서 “비록 의견이 다르더라도 덴마크의 영토 보전과 그린란드의 국민 자결권을 존중하면서 (미국의 안보에 대한) 일부 우려사항을 수용할 수 있는지 모색해 보기로 합의한 것은 모두의 이익에 부합한다”고 했다. 이들은 몇 주 내에 실무그룹 첫 회의를 열고 논의를 본격화할 계획이다.
모츠펠트 장관은 “미국과의 협력을 강화하는 게 중요하다”면서도 “그렇다고 미국에 소유되고 싶다는 뜻은 아니다”라고 말했다.
덴마크와 그린란드는 미국의 안보 관심사가 1951년 체결한 ‘그린란드 방위 협정’과 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 자격 범위 내에서 충족될 수 있다는 입장이다.
트럼프 대통령은 이날 3자 회동과 관련해 “우리는 국가 안보를 위해 그린란드가 필요하다”며 “우리가 나서지 않으면 러시아와 중국이 들어올 것이다. 덴마크는 아무것도 할 수 없지만, 우리는 모든 것을 할 수 있다”고 주장했다. 이어 “이 문제는 오랫동안 뜨거운 감자였다”며 “(마르크 뤼터) 나토 사무총장과도 이야기를 나눴는데, 그도 무언가 진전이 있길 바란다”고 했다.
댓글 0