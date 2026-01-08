日 “中, 동중국해 새 가스전 굴착선 활동 확인” 항의

8일 일본 NHK, 산케이신문 등에 따르면 일본 정부는 오키나와 본섬 북서쪽 약 400㎞해역에서 지난해 말부터 중국이 이동식 굴착선을 투입해 새로운 가스전 시굴을 시작한 것을 확인했다. 산케이에 따르면 중국 측은 현재 공동 개발 구역 인근에서 약 20개의 이동식 굴착선을 운용하고 있다. 일본 측은 이를 중국의 채굴 시설로 판단하고 일부는 생산 활동도 하고 있을 것으로 보고있다.
일본 해상보안청은 굴착선 활동에 대해 항행 경보를 내리고 외무성은 지난 2일자로 외교 경로를 통해 중국 측에 공식 항의했다. 일본 정부는 “해양 경계가 확정되지 않은 해역에서 거듭된 항의에도 불구하고 중국이 일방적인 개발을 지속하고 있다”고 지적했다.
앞서 중국과 일본은 2008년 동중국해 가스전을 공동 개발하기로 합의했다. 당시 양국은 해당 해역을 가스전 공동개발 구역으로 설정하고, 경계 확정 전까지 상호 법적 입장을 해치지 않는 범위에서 협력하기로 합의했다.
그러나 2010년 양국 영토 분쟁 지역인 센카쿠(尖閣·중국명 댜오위다오) 제도 인근에서 어선 충돌 사건이 벌어지면서 중국이 협상 연기를 통보했고 이후 사실상 협상은 중단된 상태다.
일본 정부는 중국이 합의를 무시한 채 일방적으로 개발을 강행하고 있다는 입장이다. 현재 중국은 공동개발 구역 주변에 약 20기의 굴착시설을 설치한 것으로 알려졌다.
일본 정부는 “중국의 일방적 개발이 심화될 경우 채굴이 가속화될 가능성이 있다”며 동향을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔다.
지난해 11월 다카이치 사나에(高市早苗) 총리가 대만 유사시 일본의 개입 가능성을 시사하는 발언을 한 이후 중국과 일본의 관계는 급속히 악화되고 있는 상황이다.
중국은 최근 일본을 상대로 희토류를 포함한 이중 용도 물자(민간용과 군용으로 모두 사용 가능한 물품) 수출을 금지하고 반도체 공정 소재에 대한 반덤핑 조사에 착수하는 등 경제적 압박 수위를 높이고 있다.
