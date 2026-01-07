‘황금의 얼음 섬’ 그린란드…트럼프 ‘안보-자원 요충지’ 눈독

도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 1기에 이어 2기에도 덴마크령 그린란드에 대한 합병 의지를 강조하면서 그린란드의 전략적 가치와 지정학적 중요성에 대한 관심도 뜨겁다. 그린란드는 네오디뮴·디스프로슘 등의 희토류, 니켈·리튬·티타늄 등의 전략 광물, 천연가스와 원유 등이 모두 풍부하다. 또 북미와 유럽의 가운데에 자리해 공군과 미사일 전력 운용 측면에서의 가치도 높다. 자원과 안보 측면에서 중국과 러시아를 모두 견제해야 하는 미국 입장에선 요충지로 여겨질 수 밖에 없는 것이다.
자원 전문가인 유승훈 서울과학기술대 에너지정책학과 교수는 트럼프 대통령이 그린란드를 ‘제2 알래스카’로 여기고 있다고 진단했다. 미국은 1867년 제정 러시아로부터 역시 원유와 광물이 풍부한 알래스카를 단돈 720만 달러(약 104억4000만 원)에 사들였다. 현재 가치는 환산할 수 없을 만큼 불어난 상태다.
현재는 극한의 추위 등으로 그린란드 내 지하자원 개발 채산성은 떨어진다는 평가가 많다. 다만 현재 주요 광물 생산지들이 고갈 상황을 맞이하고, 채굴 기술이 향상될 미래에는 그린란드 매장 광물의 가치가 지금과는 비교할 수 없을 만큼 높아질 수 있다. 그린란드를 미국 영토로 만들어 장기적으로 서반구 내 패권을 더욱 강화하겠다는 게 트럼프 대통령의 전략이란 분석이 힘을 얻고 있다.
● 냉전 때부터 군사기지 운영…중-러 견제 효과 커
그린란드는 면적이 217만 km²에 달하는 세계 최대 섬이다. 약 80% 이상이 얼음으로 뒤덮여 거주 인구는 약 5만7000명에 불과하다. 최근 온난화로 일대 빙하가 녹으면서 군사, 물류, 자원 요충지로 각광받고 있다.
미국은 냉전 초기인 1951년부터 그린란드 북서쪽에 피투피크 공군 우주기지를 운영하고 있다. 미국을 적의 미사일 공격을 탐지해 방어하는 데 핵심 역할을 수행하고 있다. 탄도미사일을 감지할 수 있는 최신 성능의 조기 경보 레이더 체계 등을 갖췄다.
피투피크 기지에서 러시아 수도 모스크바까지 거리는 4400km. 미군의 대표적 전략 자산인 B-2 전략폭격기가 배치된 미국 미주리주 화이트맨 공군기지에서 모스크바의 거리는 이보다 약 두 배 먼 8500km에 달한다. 미 몬태나주, 노스다코타주, 와이오밍주 등에 위치한 미군의 주요 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 기지도 모스크바에서 약 7800~8600km 떨어져 있다. 피투피크 기지의 기능을 확대하고, 공격 역량을 개선할 경우 훨씬 빠르고 효과적인 군사 작전을 수행할 수 있는 것이다.
실제로 미 공군은 2024년 알래스카에서 출발한 F-35 전투기를 이 곳에 처음으로 배치했다. 지난해 3월 이 기지를 찾은 J D 밴스 미국 부통령 또한 “그린란드는 덴마크보다 미국의 안보우산 아래에 있는 것이 더 낫다”고 주장했다.
중국이 최근 그린란드 내 공항 건설을 추진하는 등 그린란드에서 영향력을 확대하려는 행보를 취한 것도 트럼프 대통령을 자극한 것으로 보인다. 미국 국방부는 2019년 보고서에서 중국이 그린란드를 포함한 북극권 일대에서 군사 및 민간 인프라에 대한 투자 기회를 꾸준히 모색하고 있다고 적시했다.
● 희토류 등 광물 매장도 풍부
그린란드 지질조사국 등에 따르면 2023년 기준 그린란드는 희토류(3610만 t), 니켈(190만 t), 리튬(23만5000t), 티타늄(1210만 t) 등 다양한 광물을 보유했다. 특히 희토류는 반도체, 배터리, 방위산업 등 첨단 기술 분야에서 필수적인 원자재로 중국과 패권 갈등을 벌이는 미국에 꼭 필요하다.
중국은 현재 세계 희토류 공급량의 90% 이상을 장악하고 있다. 이런 상황에서 미국은 그린란드를 장악해 중국의 ‘자원 무기화’에 대응하겠단 생각을 하고 있는 것으로 보인다.《◆ 트럼프 대통령 또한 줄곧 ‘드릴 베이비 드릴(drill baby drill·석유를 시추하란 뜻)’을 외칠 만큼 화석 에너지와 광물자원 개발을 중시한다.
트럼프 행정부 이전에도 많은 그린란드를 탐낸 미 행정부가 있다. 앤드루 존슨 전 대통령은 1867년 그린란드의 전략적 가치와 자원 잠재력을 분석한 보고서를 만들었다. 1946년 해리 트루먼 행정부의 딘 애치슨 당시 국무장관도 덴마크에 그린란드 매입을 제안했다.
이누이트족이 대부분인 그린란드 원주민들은 과거 자신들을 차별한 덴마크에 대한 거부감이 크다. 다만 이들은 그린란드 장악 의지를 숨기지 않는 트럼프 행정부에도 유사한 반감을 표출하고 있다.
덴마크, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인 등 7개국은 6일 공동성명을 내고 “그린란드는 그린란드 주민의 것”이라며 미국에 맞섰다. 캐나다와 네덜란드도 이 성명을 지지한다고 밝혔다.
