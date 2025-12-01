미국 직장인이 고른 ‘꿈의 직장’ 100… 삼성·LG 이름 올렸다

미국 경제지 포브스가 발표한 ‘미국 내 꿈의 직장’ 순위에서 삼성전자와 LG전자가 한국 기업 중 유일하게 톱100에 이름을 올렸다. 1위는 엔비디아가 차지했고, 상위권은 글로벌 빅테크와 콘텐츠 기업이 대부분을 채웠다.
● 왜 또 엔비디아일까…‘가장 일하고 싶은 회사’ 1위 기록
30일(현지시간) 미 경제지 포브스는 최근 시장조사업체 스태티스타와 함께 ‘미국 내 꿈의 직장(Best Places to Work)’ 조사 결과를 발표했다.
이번 조사는 미국에서 직원 수 1000명 이상인 기업과 기관에서 근무하는 직장인 14만 명과 대학생 1만 명을 대상으로 진행됐다. 급여 수준과 성장 기회, 직무 만족도, 기업 평판 등을 종합해 500개 기업을 평가했다.
올해 1위는 엔비디아였다. 포브스는 “대규모 해고가 이어졌지만 기술 산업은 여전히 가장 선호되는 분야”라고 분석했다.
● 삼성·LG만 한국 기업으로 톱100 진입
이어 세인트 주드 어린이 연구병원(2위), 마이크로소프트(3위), 구글(4위), 유니버설뮤직그룹(5위), IBM(6위), 애플(7위), 닌텐도(8위), 링크드인(9위), 슈라이너스 어린이병원(10위)이 10위권을 이뤘다. 상위권 대부분이 글로벌 빅테크와 콘텐츠 기업이었다.
이 가운데 삼성전자(44위)와 LG전자(89위)가 한국 기업 중 유일하게 톱100에 포함됐다. 이번 조사 대상 500개 기업 가운데 한국 기업은 두 곳뿐이다.
삼성전자와 LG전자는 지난해 포브스가 발표한 ‘미국 엔지니어를 위한 최고 기업’ 조사에서도 각각 71위와 64위를 기록한 바 있어, 미국 내 기술 인재 선호도에서 꾸준한 강세를 보이고 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0