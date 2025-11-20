“500엔 아니라 500원 동전 내고 가”…日자영업자들 분통

최근 일본에서 500엔 동전과 크기가 비슷한 500원짜리 한국 동전을 결제에 사용하는 경우가 늘어 자영업자들이 피해를 호소한다는 보도가 나왔다.
20일 일본 후지뉴스네트워크(FNN)에 따르면 일본 각지 소규모 상점에서 500엔과 500원 동전의 혼입 사례가 잇따라 발생했다.
후쿠시마현의 한 라멘 식당 주인은 지난 4일 한 손님이 500엔 대신 500원 동전을 지불한 사실을 뒤늦게 확인했다. 그는 “식재료 원가가 오르는 상황이어서 꽤 충격이었다”며 “확인해 보니 (500원 동전을 낸 사람이) 일본인이었다. 상습범인 것 같다”고 말했다.
도쿄 가쓰시카구의 한 목욕탕은 지난해 12월 매출을 정산하다가 500엔 동전 더미에서 500원 동전을 발견했다고 소셜네트워크서비스(SNS)에 알렸다.
도쿄 신주쿠에서 우동 가게를 운영하는 이토 다카시(69)는 FNN에 “동전의 크기와 무게가 거의 같아 분간하기 힘들다”며 지난 10년간 약 15차례 비슷한 피해를 봤다고 토로했다. 이토는 “눈이 좋지 않아서 (500원을) 두고 가면 모른다”며 “한국인이 그런 것 같다. 실수라고 생각해 주고 싶다”고 했다.
500엔 동전과 500원 동전은 지름이 26.5㎜로 동일하다. 1999년까지는 재질마저 백동(구리·니켈 합금)으로 같았다. 무게 자체는 500원 동전이 0.6g 더 무겁지만 손으로 만져서는 차이를 느끼기 어렵다.
500원의 가치는 약 50엔에 불과해 이 같은 오인 결제는 상인들에게 10배에 가까운 손실을 준다고 FNN은 지적했다.
1990년대 ‘500원 동전 사기’가 일본 전역을 휩쓸기도 했다. 당시 범죄자들은 500원 동전의 표면을 깎아내는 방식으로 무게를 500엔 동전과 비슷하게 맞췄다.
이렇게 변조된 500원 동전은 자동판매기에 투입했을 때 500엔으로 인식됐다. 범죄자들은 반환 레버를 눌러 진짜 500엔 동전을 꺼내거나, 상품 구매 후 거스름돈을 챙기는 방식으로 부당이득을 취했다.
1997년 한 해에 일본 경찰에 압수된 500원 동전만 1만4000여 개에 달했다.
일본은 이에 500엔 동전의 재질을 니켈 황동으로 바꾸고, 사선 형태의 톱니 문양을 넣어 위조를 어렵게 만들었다. 2021년에는 구리·아연·니켈을 3겹으로 쌓아 중심부와 바깥 부분의 색이 다르도록 외형을 변경했다.
이후 자동판매기 등 기계를 통한 부정 사용은 줄었지만, 대면 결제에서는 여전히 피해가 발생하는 상황이다.
