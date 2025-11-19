“로켓 날아오면 15초 안에 엎드려”… 충돌 계속되는 가자 접경지대 [르포]

11일(현지시간) 팔레스타인 가자지구에서 1.3km 떨어진 이스라엘 남부 스데롯 전망대에 오르자 폭파음이 들렸다. 이스라엘군은 팔레스타인 무장세력 하마스가 만든 지하 터널을 폭파하는 작전이 진행 중이라고 했다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 하마스와 이스라엘의 1단계 휴전이 발효됐지만, 가자지구 인근에선 지엽적 충돌이 이어지고 있었다. 이스라엘군 관계자는 “이 전망대에는 방공 대피소가 없기 때문에 사이렌이 울리면 15초 안에 바닥에 엎드려야 합니다”라고 경고했다.
● 가자지구 접경지대 휴전 후에도 충돌 계속
스데롯 전망대에서 보이는 가자지구는 폐허에 가까워 보였다. 2023년 10월 7일 하마스의 기습으로 시작된 가자전쟁으로 주택과 농경 지역은 2년 동안 파괴됐다. 하마스의 침입을 막는 철책선이 강화됐고, 이스라엘군이 이를 통제하고 있다.
군사적 긴장감도 여전했다. 스데롯 거리 곳곳에는 불과 몇십m 간격으로 방공호가 설치돼있었다. 약 10㎡ 크기의 방공호에는 40명 이상의 사람이 대피할 수 있게 설계됐다. 가자지구에서 로켓이 발사되면 약 15초 후 스테롯까지 당도하기에 그 전에 방공호로 대피해야 한다.
이스라엘군에 따르면 가자지구 지하에는 거미줄 같은 터널이 건설돼있다. 최근 송환된 이스라엘 인질들도 그 지하 터널에 감금돼왔다. 타임오브이스라엘 등 현지매체에 따르면 하마스는 휴전 발효 이후에도 터널을 통해 이스라엘 지역으로 침입해 이스라엘군인 3명을 사살했다. 이스라엘도 이에 대한 보복으로 수차례 가자 공습을 감행해 최소 백 명 이상의 가자지구 민간인이 숨지기도 했다. 이스라엘군 관계자는 “하마스는 휴전 후에도 대전차 미사일과 로켓을 쏘고 이스라엘 쪽을 침범하며 도발하고 있다. 우리는 계속 위협을 제거할 수밖에 없는 상황이 반복되고 있다”고 주장했다.
● 날씨처럼 공습경보 실시간 확인하는 이스라엘 주민들
실제로 기자가 가자지구 접경 스데롯 지역을 방문한지 이틀 뒤인 13일 인근 지역에 공습 경보가 발령되기도 했다. 하마스의 공격이 의심되는 상황으로 사이렌이 울리고 그에 대한 대응으로 아이언돔 요격 미사일 대응 시스템이 가동됐다. 이 같은 상황은 이스라엘군이 운영하는 공습경보 안내 어플리케이션(앱) ‘레드 얼러트(Red alert), 이스라엘군 전용 텔레그램 채팅방 등을 통해 이스라엘 전 지역에 실시간으로 알려졌다.
알람이 울린 후 30분 뒤 이스라엘군이 “잘못 인식된 목표에 요격 시스템이 반응해 경고가 울렸다”고 공지하고서야 하마스의 공격이 아니라는 사실에 안도할 수 있었다.
이스라엘에 거주하는 교민 명형주 씨는 “이스라엘 사람들은 날씨 예보나 교통 상황을 체크하듯이 수시로 공습 경보 앱을 확인하고 있다”며 “외신에 보도되지 않은 크고 작은 하마스의 공격과 테러를 일상적으로 맞이하고 있다”고 설명했다.
이스라엘 전역은 마치 거대한 추모공원처럼 보였다.
수도 예루살렘과 경제 중심지 텔아비브를 비롯해 기자가 방문하는 도시마다 2023년 10월 7일 하마스 기습 당시 숨진 2000여 명을 기리는 피켓과 깃발, 그리고 추모를 의미하는 노란색 리본이 붙어있었다.
● 전쟁 상흔 그대로 방치 “끝까지 싸울 것”
특히 하마스 기습 당시 폐허가 된 마을들은 참혹한 현장들이 그대로 남아있었다.
이스라엘 남부 가자 접경 키부츠 마을(집단농장을 함께 경영하는 생활공동체)인 니르 오즈은 주민 400명 중 200여 명이 사망하거나 납치당했다. 불에 탄 집들에는 희생자들의 사연이 담긴 포스터, 플레카드가 걸려있었다. 노란색 바탕의 포스터는 인질 상태, 검은색은 살해당한 사람, 파란색은 귀환한 사람을 각각 의미한다고 이스라엘 측은 설명했다.
당시 하마스는 무차별 총격을 가하고 가스관에 불을 붙이며 마을을 파괴했다. 불에 탄 가옥, 침대, 가재도구와 총탄 흔적 등이 곳곳에 그대로 방치됐다. 하마스 기습에 시아버지를 떠나보낸 생존자 리타 리프시츠 씨는 “221채의 가옥 중 6채만 빼고 모두 하마스의 만행을 당했다”며 “이 마을은 팔레스타인의 국가 수립을 지지할 정도로 진보적인 마을이었지만 무참하게 학살됐다”고 설명했다.
하마스 습격 당시 260여 명이 죽고 500여 명이 실종된 슈퍼노바 페스티벌 현장에는 희생자들의 사연이 담긴 피켓과 추모 사진이 빼곡하게 들어서 있다. 불안한 휴전 속에서도 추모객들이 가장 많이 찾는 장소가 됐다.
당시 시신들 사이에서 죽은 척을 하는 등 기지를 발휘해 기적적으로 생존한 마잘 타자 씨는 “하마스는 어린 아이들에게 이스라엘 사람들을 죽이라고 가르치고 있다. 간절히 평화를 원하지만, 하마스가 남아있는 한 우리는 싸울 수밖에 없다”고 말했다.
하마스에게 물리적인 피해를 입지 않은 이스라엘 일반 국민들도 전쟁이 끝났다고 여기는 사람은 많지 않아 보였다. ● 15시간 만 지하주차장이 병원으로 탈바꿈
이스라엘 전역은 언제든지 전시 체제로 전환할 수 있는 준비가 돼 있었다.
특히 레바논 무장정파 헤즈볼라와 분쟁 중인 이스라엘 북부 중심도시 하이파의 람밤 종합병원은 15시간 만에 지하주차장을 병상 및 응급실로 전환하는 시스템을 갖추고 있다.
11일 방문한 람밤병원의 지하주차장은 차량으로 가득했다. 하지만 적의 공격에 병원이 타격받을 우려가 높아지면 즉시 1200병상 규모의 지하병원으로 전환된다. 최대 2500명을 수용할 수 있다. 특히 응급수술이 가능한 무균 공간이 상시 준비돼있었다. 지하주차장이만 특수 공조 시스템과 에어컨, 화장실, 침상, 샤워시설 등 모든 시설이 구비됐다.
2006년 2차 레바논 전쟁 당시 헤즈볼라가 쏜 미사일이 병원 바로 앞 지중해 앞바다에까지 떨어지면서 환자 진료에 차질을 생기자 지하 병동 구축에 나섰다. 지하 병동은 코로나19 사태와 가자전쟁, 올해 6월 이란과의 전쟁 당시 실제 가동되기도 했다. 람밤 병원 관계자는 “언제든 즉시 지하 병동을 가동할 수 있게 준비하고 있다”고 말했다.
