이스라엘, 서안지구 신규 정착촌 19개 승인…“팔 국가 수립 저지”

이스라엘이 팔레스타인 자치정부 관할 지역인 요르단강 서안에 19개 신규 유대인 정착촌 설립 계획을 승인했다. 2023년 10월부터 팔레스타인 무장단체 하마스와 가자지구에서 전쟁을 벌여온 이스라엘은 상대적으로 온건 성향 팔레스타인인들이 거주하는 서안에서도 하마스 협력 세력을 소탕한다는 명분아래 군사 작전을 확대해 큰 반발을 샀다. 이런 가운데 대대적인 유대인 정착촌 확대까지 나서면서 이스라엘과 팔레스타인 간 긴장이 더욱 고조될 것이란 관측이 나온다.
21일 AP통신 등에 따르면 강경보수 성향인 베잘렐 스모트리히 이스라엘 재무장관은 “내각이 서안에 19개 신규 정착촌을 건설하는 안건을 승인했다”고 밝혔다. 이번 유대인 정착촌 신규 승인으로 현 이스라엘 정부에서 지난 3년간 승인된 정착촌은 69곳에 이른다. 스모트리히 장관은 X에 “전례 없는 기록이다. 우리는 현장에서 팔레스타인 국가 수립을 저지하고 있다”고 밝혔다.
그간 이스라엘은 서안에서 꾸준히 유대인 정착촌을 건설해 왔다. 유대인 정착촌은 팔레스타인 자치 지역에 유대인들의 집단 정착을 위한 조치로 실질적인 이스라엘의 영토 늘리기로 간주된다. 이에 국제법상 불법 행위로 규정짓고 있다.
하지만 강경 보수 성향 정당들 간의 연정으로 구성된 베냐민 네타냐후 총리와 현 정부는 2022년 집권 뒤 정착촌 승인을 대대적으로 확대해 왔다. 1967년 제3차 중동 전쟁으로 이스라엘이 서안을 점령한 뒤 2022년까지 약 140개의 정착촌이 승인됐는데, 현 정부는 불과 3년 만에 70개 가까이 추가 승인한 것. 앞서 유엔은 이스라엘의 서안 내 정착촌 확장이 유엔이 조사를 시작한 2017년 이후 최고 수준이라고 밝혔다.
실제로 이달 발표된 유엔 보고서에 따르면 올해 서안 유대인 정착촌에선 4만7390채의 주택 건설 계획이 승인돼, 지난해 2만6170채에 비해 두 배 가까이 증가했다. 서안에는 현재 팔레스타인 주민이 약 300만명, 이스라엘인이 약 70만명 이상 거주하고 있다.
이스라엘이 군사력을 앞세워 강제로 서안을 자국 영토로 편입시킬 수 있다는 전망도 나온다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 올 10월 타임지 인터뷰에서 “이스라엘이 서안을 합병하면 미국의 모든 지원을 잃게 될 것”이라고 경고한 바 있다.
