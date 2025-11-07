中, 신설 데이터센터에 외국산 AI칩 금지령

중국이 국가 자금이 투입되는 신설 데이터센터에 자국산 인공지능(AI) 반도체만 사용하라는 지침을 내렸다고 로이터통신 등이 5일 보도했다. 중국은 최근 자국 기업에 미국 반도체 기업 엔비디아의 중국 수출용 저사양 AI 반도체 ‘H20’의 사용을 중단하라고도 지시했다. 중국이 반도체 자강 수준을 한층 높이고 있다는 분석이 나온다.
최근 중국 정부는 국가 지원금을 받은 데이터센터 가운데 완공률이 30% 미만일 때 외국산 반도체의 구매 계획을 취소하라고 지시한 것으로 알려졌다. 이미 30% 이상의 공정이 진행된 데이터센터에 대해선 개별 심사를 통해 외국산 반도체의 사용 여부를 결정하기로 했다. 로이터는 “중국이 외국 기술의 영향력에서 벗어나 AI 반도체 독자 개발이라는 목표를 달성하기 위해 취한 가장 강력한 조치 중 하나”라고 진단했다.
주요 지방정부도 반도체 자강에 힘을 보태고 있다. 간쑤성, 구이저우성 등은 자국산 AI 반도체를 사용하는 기업에 전기요금의 최대 50%를 감면해 주기로 했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 4일 전했다.
이번 조치로 엔비디아의 중국 시장 점유율은 대폭 낮아지고 화웨이, 캠브리콘, 무어스레드 등 중국 반도체 기업이 수혜를 볼 가능성이 제기된다.
미국과 중국은 지난달 30일 양국 정상회담에서 무역전쟁 휴전에 합의했지만 고성능 AI 반도체 등 첨단기술 수출 통제를 놓고는 여전히 갈등을 빚고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 2일 CBS 인터뷰에서 엔비디아의 첨단 반도체 ‘블랙웰’ 등의 중국 수출을 규제하는 것을 두고 “최첨단 반도체는 미국 말고는 누구도 갖지 못하게 할 것”이라고 밝혔다.
