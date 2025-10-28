日 “다카이치, APEC 참석차 30일부터 사흘간 한국 방문”

다카이치 사나에 일본 총리가 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 오는 30일부터 사흘간 방한한다고 일본 교도통신이 보도했다.
28일 현지 매체에 따르면 기하라 미노루 일본 관방장관은 이날 기자회견에서 다카이치 총리가 APEC 정상회의에 참석하기 위해 오는 30일부터 내달 1일까지 2박 3일 일정으로 한국을 방문한다고 밝혔다. 지난 21일 취임한 다카이치 총리의 방한은 이번이 처음이다.
기하라 장관은 APEC 정상회의 자리에서 일본이 규칙에 근거한 자유롭고 공정한 경제질서의 유지 및 강화에 대한 중요성을 호소하고, 아시아태평양 지역 경제 발전에 기여하겠다는 의지를 나타낼 방침이라고 설명했다.
그는 다카이치 총리가 방한 기간 한국을 포함해 각국 정상과 회담을 가질 예정이라고 부연했다.
일본 아사히신문은 한일 정상회담이 30일 열리는 방향으로 양국 정부가 조율 중이라고 보도했다. 아사히신문은 “국제 정세가 한층 엄중해지는 가운데 양국 정상 모두 개선 기조에 있는 한일 관계를 유지하려는 의지를 보이고 있다”며 “실제 어떤 대화가 오갈지 주목된다”고 밝혔다.
이 대통령은 지난 21일 페이스북에서 다카이치 총리를 향해 “셔틀 외교를 토대로 양국 정상이 자주 만나 소통할 수 있길 바란다”며 “양국 간, 그리고 양 국민 간 미래지향적 상생 협력을 한층 강화해 나가길 기대한다”는 내용의 취임 축하 메시지를 전했다.
다카이치 총리는 취임 기자회견에서 “한국은 일본에 중요한 이웃 나라이며, 국제사회의 다양한 과제에 대응하기 위해 필요한 파트너”라며 “한국과의 관계를 미래지향적이며 안정적으로 발전시키고 싶다”고 말했다.
