日 곰 습격 사망자 9명 ‘역대 최다’…도심·관광지까지 비상

최근 일본 전역에서 곰이 잇따라 사람을 공격하면서, 일본 정부가 북부 지역을 중심으로 ‘곰 경계경보(Warning)’를 발령했다. 피해가 관광지와 주거지까지 확산되며 단풍철 일본을 찾는 한국인 여행객들에게도 주의가 요구된다.
● 올해만 9명 사망…통계 이후 ‘최다’
25일(현지 시각) 일본 언론 재팬타임즈(The Japan Times)와 NHK에 따르면, 2025회계연도(4월~현재) 기준 일본 내 곰 습격으로 인한 사망자는 9명으로 집계됐다. 이는 2006년 일본 환경성이 관련 통계를 집계한 이후 가장 많은 수치다.
부상자까지 포함하면 피해자는 100명을 넘어선 것으로 추정된다. 피해가 집중된 지역은 아키타현·이와테현·도야마현 등으로, 농촌 지역뿐 아니라 시가와 관광지에서도 곰이 출몰하고 있다.
● 하루 새 5건 잇따라…日 전역 ‘곰 공포’ 확산
이날 아키타현 산간 마을에서는 곰의 공격으로 4명이 다쳤고, 이 중 1명이 숨졌다. 현지 경찰 관계자는 “이번 습격으로 1명이 사망하고 3명이 치료 중”이라고 밝혔다. 부상자 2명은 농작업 중이었으며, 나머지 2명은 구조에 나섰다가 되려 곰의 공격을 받았다.
같은 날 중부 도야마현에서도 70대 여성이 습격을 받아 부상을 입는 등 일본 전역에 ‘곰 공포’가 확산되고 있다.
● 피해 집중된 이와테현, 첫 사망 뒤 ‘경계경보’ 발령
특히 이와테현은 올해 들어 곰 피해가 급증하면서 7월 첫 사망 사고 이후 ‘곰 출몰 주의보’를 한 단계 높여 ‘경계경보(Warning)’를 발령했다. 지난 10월 초에는 노천탕을 청소하던 60대 남성이 곰의 습격으로 숨졌다.
이 지역에서만 4월 이후 30명 이상이 곰 공격으로 다치거나 사망했으며, 주민들은 산 인근 출입을 자제하고 있다.
● “먹이 부족에 겨울잠 전 활동 급증”…정부도 긴급 대응
최근 곰은 관광객을 공격하거나 상점 안으로 들어오고, 학교·공원 주변까지 출몰하는 등 인간 생활권 깊숙이 침입하고 있다.
당국은 “올해 곰의 주요 먹이인 너도밤나무 열매(도토리류)가 흉작을 겪고 있고, 겨울잠을 앞둔 곰들의 활동량이 늘면서 피해가 더욱 심각해질 수 있다”고 우려했다.
잇따른 곰 출몰과 인명 피해에 대해 지난주 일본 신임 환경상 이시하라 히로타카(石原宏高) 는 “곰 습격은 심각한 사회 문제”라며 “국가 사냥꾼 인력 확보와 훈련, 개체 수 관리 등 대책을 한층 강화하겠다”고 밝혔다.
● 관광지까지 잇단 출몰…韓 여행객 주의 필요
곰의 출몰은 시골 마을을 넘어 관광지로까지 확산되고 있다. 지난 5일에는 세계문화유산 시라카와고(白川郷)에서 스페인인 관광객이 곰의 습격을 받아 팔에 부상을 입었다. 현지 여행업계는 “야간 외출과 산책, 쓰레기 배출 시 각별히 주의해야 한다”고 당부했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
