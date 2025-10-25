캐나다, ‘반관세’ 광고 철회…트럼프와 무역갈등 수습 나서

캐나다가 도널드 트럼프 미국 대통령의 강한 반발을 불러온 ‘반(反) 관세’ TV 광고를 중단하기로 했다.
24일(현지 시간) AP통신에 따르면 해당 광고를 집행했던 캐나다 온타리오주의 더그 포드 주총리는 마크 카니 총리와의 통화 후 성명을 내고 “월요일부터 광고 캠페인을 중단하기로 결정했다”며 “미국과의 무역협상이 재개될 수 있도록 조치를 취하겠다”고 말했다.
앞서 트럼프 대통령은 전날 자신의 소셜미디어 ‘트루스소셜’을 통해 “캐나다의 악의적 행동에 근거해 캐나다와의 모든 무역 협상을 즉시 종료한다”고 밝혔다. 그는 “관세를 비판하는 로널드 레이건 전 대통령의 발언을 담은 ‘가짜 광고’를 부정하게 사용했다”며 “이 광고는 미 대법원 등 사법부가 나의 관세 정책의 합법성을 검토하는 과정에 영향을 미치려는 시도”라고 비판했다.
문제가 된 광고는 약 1분 분량으로, 온타리오 주정부가 약 7500만 캐나다달러(약 771억4000만원)를 들여 미국 주요 방송사에서 방영한 것으로 알려졌다.
포드 주총리는 성명에서 “이번 광고를 통해 미국의 최고위층까지 메시지를 전달하는 목표를 달성했다”며 “광고의 목적은 미국이 어떤 경제를 만들어가길 원하는지, 관세가 노동자와 기업에 어떤 영향을 미치는지를 환기시키는 데 있었다”고 밝혔다.
다만 그는 “이번 주말 열리는 월드시리즈 경기 중에는 광고를 계속 방영하겠다”며 “토론토 블루제이스와 LA 다저스 간 월드시리즈 1·2차전에서 광고를 내보낼 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령의 협상 중단 선언으로 오랜 동맹인 미국과 캐나다의 무역 갈등은 한층 고조됐다. 카니 총리는 “트럼프의 관세로 캐나다 수출 산업이 타격을 입고 있다”며 “미국 외 지역으로 수출을 두 배로 늘릴 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 말레이시아 쿠알라룸푸르로 향하는 에어포스원에서 “캐나다는 거짓말을 했다. 그들이 한 일은 끔찍했다. 레이건 대통령의 가짜 성명을 만들어냈다”며 “레이건은 필요할 때 관세를 열렬히 지지했고, 우리에게는 국가 안보를 위한 관세가 필요하다”고 말했다.
한편 미국과 캐나다는 최근 캐나다산 알루미늄에 부과된 50% 고율 관세를 포함해 일부 무역 장벽 완화 방안을 논의해 왔다. 양국은 2026년 재검토가 예정된 미·멕시코·캐나다협정(USMCA) 협상 재개를 앞두고 있었다.
