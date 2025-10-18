美中 경제수장 통화 “트럼프-시진핑 합의 이행 논의…다음주 만날 것”

중국의 희토류 수출 통제 강화에 미국이 대중국 100% 추가 관세를 예고해 미중 간 무역 갈등이 재점화한 가운데 양국의 경제 수장이 접촉에 나섰다.
17일(현지 시간) 로이터통신 등에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리는 이날 미중 무역에 대해 전화로 논의하고 조만간 직접 만나 양국 정상회담을 준비하기로 했다.
베선트 장관은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “오늘 저녁 허 부총리와 미중 무역에 관해 솔직하고 상세한 논의를 했다”며 “우리는 논의를 계속하기 위해 다음 주에 직접 만날 것”이라고 밝혔다.
앞서 베선트 장관은 백악관에서 “미중 대표단은 두 정상의 만남을 준비하기 위해 아마도 일주일 후에 말레이시아에서 만날 것”이라고 설명한 바 있다.
중국 신화통신은 미중 경제·무역 책임자인 허 부총리가 이날 베선트 장관 및 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 화상 통화했다고 전하며 가능한 한 빨리 새로운 경제·무역 협상을 개최하기로 합의했다고 보도했다.
아울러 양측은 양국 정상이 도출한 중요한 합의 이행과 양국 경제·무역 관계의 주요 쟁점에 대해 솔직하고 깊이 있으며 건설적인 의견을 교환했다고 신화통신은 전했다.
미 CNBC는 베선트 장관과 허 부총리의 통화가 최근 무역 긴장이 고조된 양국 관계의 개선 신호일 수 있다고 짚었다.
도널드 트럼프 미 대통령도 중국에 유화적인 제스처를 취했다. 트럼프 대통령은 이날 보도된 폭스비즈니스 인터뷰에서 “시진핑 중국 국가주석을 2주 안에 만날 것”이라며 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 미중 정상회담이 열릴 것임을 시사했다. 또 중국에 11월 1일부터 부과하겠다고 밝힌 100% 관세에 대해선 불가피한 결정이라고 주장하면서도 “지속 불가능하다”고 밝혔다.
