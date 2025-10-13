쇼트트랙 막내 임종언, ISU 월드투어 1차 대회서 남자계주 金추가

임종언(18·노원고)이 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 시니어 첫 대회를 금메달2, 은메달 1개로 마쳤다. 임종언은 13일 캐나다 몬트리올에서 열린 ISU 쇼트트랙 월드투어 1차 대회 남자 1000m에서 은메달, 5000m 계주에서 금메달을 추가했다. 전날 시니어 데뷔전이었던 1500m에서 압도적 스퍼트로 금메달을 딴 임종언은 이번 대회를 메달 3개로 마쳤다.
임종언은 1500m 결선에서 압도적인 막판 스퍼트로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 2026 밀라노·코르티나담페초 올림픽을 앞두고 열린 2025~2026시즌 첫 월드투어 대회부터 우승을 차지하며 강렬한 인상을 남겼다.
지난 4월 열린 올림픽 대표선발전에서 2022 베이징 올림픽 쇼트트랙 대표팀 에이스로 활약한 황대헌(26·강원도청)을 제치고 깜짝 1위를 차지한 임종언은 시니어 국제무대에서도 승승장구하며 선발전 우승이 우연이 아니었음을 증명했다.
임종언은 이날 1000m에서도 초반부터 선두로 나서 2위권과 거리를 넓혀가며 2관왕을 향해 순항하는 듯 했다. 하지만 마지막 한 바퀴를 남겨두고 이탈리아의 피에트로 시겔(26)에게 추월을 허용, 레이스를 2위로 마쳤다. 3위는 중국의 류샤오앙(27)이 차지했다.
임종언은 “나에게도 또 한번의 완벽한 레이스였다. 올 시즌이 재밌을 것같다. (1위가) 나라고 생각했는데 금메달을 따려면 더 완벽한 레이스를 할 필요가 있다”고 말했다.
임종언은 이어 치른 5000m 계주에서도 마지막 주자로 중국의 류샤오앙과 선두 싸움 끝 금메달을 지켰다. 임종언은 “계주 금메달을 땄다는 게 믿기지 않는다. 가족 같은 팀이라고 생각한다. 엄청난 시즌을 보낼 수 있을 것”이라고 말했다.
이번 대회는 직전 시즌 월드투어 종합 1위를 차지한 윌리엄 단지누(24·캐나다)의 안방에서 열렸다. 단지누는 전날 남자 500m 1위에 오르며 단거리 최강자 타이틀을 지켰다. 1500m는 준결선에서 탈락한 단지누는 1000m에서 임종언과 메달 대결을 벌일 것으로 전망됐으나 예선에서 탈락했다.
다만 매 시즌 한국 선수들과 종합우승을 다퉈온 단지누 역시 임종언의 활약을 눈여겨보고 있다. 단지누는 임종언에 대해 “정말 놀라운 선수다. 나도 저렇게 부드럽게 스케이팅을 할 수 있었으면 좋겠다”며 “지난 해 주니어 무대에서 뛰는 걸 봤는데 국가대표 선발전만 통과하면 위협적인 존재가 되겠구나 싶었다. 잘하는 건 알고있었는데 생각한 것보다도 훨씬 잘한다. 박수받을 만 하다”고 평했다.
쇼트트랙 월드투어 2차 대회는 다음 주에도 몬트리올에서 이어진다. 임종언은 올 시즌 단지누, 쏜룽(25·중국), 시겔 등과 ISU 쇼트트랙 종합 1위에게 주어지는 크리스털 글로브를 다툴 예정이다.
