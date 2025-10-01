“72시간내 휴전안 수용, 안하면 궤멸” 트럼프, 하마스에 최후통첩

美-이스라엘 ‘가자 평화안’ 합의
하마스에 인질석방-무장해제 요구… 트럼프 등 ‘평화이사회’서 가자 통치
“거부땐 이스라엘 전폭 지지” 압박
아랍-유럽권, 평화구상 지지 의사… 하마스-이스라엘 강경파는 반발
“72시간 안에 휴전안을 받아들이거나 궤멸을 각오하라.”
도널드 트럼프 미국 대통령이 2023년 10월부터 이어지고 있는 팔레스타인 무장단체 하마스와 이스라엘의 전쟁 종식을 위한 평화 구상을 지난달 29일 공개하며 하마스 측에 합의를 압박했다.
20개 조항으로 이뤄진 평화 구상은 우선 하마스가 인질 48명(이 중 생존 추정자는 20명) 전원 석방하면 이스라엘 또한 종신형 선고를 받은 팔레스타인 수감자 250명, 전쟁 발발 후 추가로 수감된 가자 주민 1700명을 석방한다는 내용을 담고 있다. 또 무장 해제에 동의한 하마스 조직원에게는 사면이 부여되며, 가자지구를 떠나고자 하는 일반 주민에게도 그들이 원하는 나라로 갈 수 있도록 해 주기로 했다.
현재 하마스는 평화 구상 수용 여부를 검토 중이지만 현실적으로 수용할 가능성은 높지 않다는 전망이 나온다. 이스라엘도 강경 보수층이 하마스에 유리한 내용이라고 반발하고 있다. 이에 따라, 평화 구상이 최종 수용되고, 이행되기까지는 상당한 난관이 예상된다.
● 블레어 포함 ‘평화이사회’ 수립
트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 공동 기자회견을 열고 평화 구상 계획을 밝혔다. 이번 안에는 트럼프 대통령, 토니 블레어 전 영국 총리 등 국제 사회 지도자가 일종의 임시 통치위원회 성격인 ‘가자지구 평화이사회’를 구성해 가자지구의 감독 및 관리를 담당한다는 내용이 포함돼 있다. 또 미국이 아랍 주요국과 협력해 가자지구의 치안과 안보를 맡을 국제안정화군(ISF)을 창설한다는 구상도 포함됐다.
이는 하마스에 대한 대안세력 역할을 자임해 왔고 요르단강 서안을 기반으로 활동해 온 팔레스타인 자치기구(PA)를 향후 가자 통치기구에서 배제하겠다는 의미다.
트럼프 대통령은 “합의가 실행되면 전쟁은 즉시 중단되고 이스라엘군은 단계적으로 가자지구에서 철수할 것”이라고 설명했다. 또 “아랍과 이슬람 국가들이 서명과 서약을 통해 하마스의 무장을 해제하고 군사 인프라를 제거하는 역할을 맡을 것”이라며 “지하 터널, 무기 생산 시설 등을 포함한 하마스의 테러 기반 시설이 완전히 해체될 것”이라고 강조했다.
그는 이번 안이 이슬람권은 물론이고 유럽 주요국으로부터도 많은 지지를 받았다고 자찬했다. 실제 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 요르단, 이집트, 터키, 인도네시아, 파키스탄 등 이슬람 8개국은 외교장관 공동성명을 통해 이 구상을 지지한다고 밝혔다.
이번 제안은 하마스에 가자지구에서 손을 떼고 사라지라는 ‘최후통첩’ 성격이 짙다. 트럼프 대통령은 “하마스가 거부하면 (하마스 궤멸이라는) 이스라엘의 임무 완수를 전폭적으로 지지할 것”이라며 하마스 측을 압박했다.
네타냐후 총리 또한 “이 계획은 모든 인질을 이스라엘로 귀환시키고, 하마스의 군사 능력과 정치적 지배를 해체하며 가자지구가 다시는 이스라엘의 위협이 되지 않도록 하는 우리의 목표에 부합할 것”이라고 강조했다. 그는 가자지구 내 이스라엘군 주둔과 관련해 30일 텔레그램에 게시한 영상에서 “(이스라엘군은) 가자지구 대부분에 잔류할 것”이라고 밝혔다. 이는 트럼프 대통령의 평화 구상과 배치되는 내용이다. 또 트럼프 대통령과의 회담에서 팔레스타인 국가 건설에 합의하지 않았다고도 주장했다. 일각에선 미국과 이스라엘이 향후 가자지구 내 군대 주둔 등을 놓고 갈등이 빚어질 수 있다는 지직도 제기된다.
다만, 네타냐후 총리는 아랍권에 유화 제스처도 취했다. 그는 무함마드 빈 압둘라흐만 알 사니 카타르 총리에게 카타르 도하에 머물고 있는 하마스 지도부를 겨냥한 지난달 9일의 공습 작전을 공식 사과했다. 당시 카타르인 1명이 숨지자 카타르 측은 “주권 침해”라며 강하게 반발했다.
● 하마스-이스라엘 강경파는 반발
한편 이번 평화 구상을 하마스가 수용하기 어려울 것이란 관측도 제기된다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 하마스는 “제안을 성실히 검토하겠다”는 원론적인 답변만 내놓은 것으로 알려졌다. 또 하마스 내부에서는 강경파를 중심으로 “무장 해제를 받아들일 수 없다”는 반발이 나온다.
이스라엘 극우 세력의 불만도 크다. 베잘렐 스모트리히 이스라엘 재무장관, 이타마르 벤그비르 국가안보장관 등은 팔레스타인 국가 수립 가능성, 네타냐후 총리가 카타르에 사과한 것에 모두 불만을 표했다. 하마스 궤멸을 포함한 대(對)팔레스타인 전략에서 트럼프 대통령과 네타냐후 총리가 기존보다 온건한 입장을 내비친 것 역시 수용할 수 없다는 입장이다.
