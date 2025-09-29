美 마사지 업소 급습…한인 포함 6명 체포, HIV 감염도 확인

미국 오하이오주 톨레도에서 운영되던 마사지 업소가 사실상 성매매 업소로 드러나 경찰이 한인 등 아시아계 여성 6명을 체포했다. 일부는 HIV 양성 상태에서 성매매에 가담한 것으로 밝혀져 충격을 주고 있다.
현지 매체 WTVG와 더 블레이드에 따르면, 경찰은 지난 24일(현지시간) 톨레도 서쪽과 남쪽에 있는 마사지 업소 두 곳을 급습했다.
서쪽 아시안 헬시 마사지에서는 니 홍(53)과 나 멩(50)이, 남쪽 장미 사우나에서는 선 웨이트(72), 혜론 김(57), 경 서(54), 에리카 고(48)가 체포됐다.
이들은 성매매 알선과 호객 행위 혐의를 받는다. 특히 일부는 HIV 양성 상태에서 성매매를 한 사실이 드러났다. 현지 법에 따르면 성매매 알선은 4급 중범죄(4th-degree felony)에 해당한다.
당국은 체포된 여성들의 나이와 이름, 수감복 차림의 머그샷을 공개했다. 경찰은 “해당 업소들이 마사지 업소로 위장했지만 사실상 사창가처럼 운영됐다”고 밝혔다.
피의자 6명은 기소됐으며, 다음 달 2일 예비 심리를 위해 법원에 출두할 예정이다. 당국은 추가 수사와 함께 지역 내 유사 업소 단속을 강화할 방침이다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0