[지금, 이 사람]‘젤렌스키 정적’ 잘루즈니 “러 본토 기습침공, 대가 너무 컸다”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 최대 정치적 경쟁자로 꼽히며, 우크라이나군 총사령관을 역임했던 발레리 잘루즈니 주영국 대사가 지난해 우크라이나군의 러시아 본토 침공작전을 작심 비판했다.
우크라이나 매체들에 따르면 잘루즈니 대사는 24일(현지 시간) 주간지 제르칼로티주냐에 기고한 글에서 “나로서는 이 작전의 대가를 알 수 없지만, 너무 컸던 게 분명하다”고 밝혔다. 2022년 2월 발발한 우크라이나 전쟁 중 우크라이나군의 가장 과감했던 작전으로 꼽히는 러시아 쿠르스크주 공격이 적절하지 않았다고 평가한 것이다.
우크라이나군은 지난해 8월 6일 자국 수미주와 국경을 맞댄 러시아 쿠르스크주에 기습적으로 쳐들어가 한때 서울시 면적의 배를 넘는 약 1300㎢를 점령했다. 이는 제2차 세계대전 이후 러시아 본토가 외국 군대의 침공을 받은 첫 사례로, 러시아 정권에 심리적 충격을 주고 종전 협상에서 우위를 차지하기 위한 작전이라는 분석이 나왔다.
쿠르스크 작전을 지휘한 올렉산드르 시르스키 현 총사령관은 러시아군이 쿠르스크에서 병력 7만7000명을 잃었다며 목표를 달성한 작전이었다고 자평했다. 그러나 이 작전으로 동부전선 격전지 방어에 필요한 전력이 분산되고 우크라이나 역시 대규모 병력 손실을 자초했다는 지적도 많다. 러시아군은 파병받은 북한군을 쿠르스크에 대거 투입하며 대응했고, 우크라이나군은 올해 초 이 지역에서 거의 철수한 것으로 알려졌다.
잘루즈니 대사는 러시아군이 우크라이나군의 돌파를 저지했을 뿐 아니라 격퇴 이후 전술적 우위까지 확보했다며 인명 손실과 전술 면에서 모두 실패한 작전이었다고 평가했다. 그는 “이런 작전은 인명 손실이 정당화될 수 있고 목표가 제한적인 경우 수행할 수 있다”며 “경험상 전선의 좁은 구간에서 고립된 전술적 돌파는 공격하는 쪽에 필요한 성공을 가져오지 못한다”고 주장했다.
잘루즈니 대사는 또 현재 전황이 제1차 세계대전을 연상시키는 교착 상태에 빠졌다면서 러시아군과의 소모적인 충돌이 계속될 걸로 내다봤다. 그는 올 7월 언론 인터뷰에서도 전쟁이 2034년까지 계속될 수 있다고 비관적인 전망을 내놓은 바 있다.
개전 7개월 전인 2021년 7월 총사령관으로 임명된 잘루즈니 대사는 전쟁 초기 우크라이나가 대대적인 반격 기회를 잡는 데 큰 역할을 했다는 국내외적 평가를 받고 있다. 그러나 전쟁을 지휘하는 동안 젤렌스키 대통령과 갈등을 빚어 지난해 2월 해임됐다.
당시 젤렌스키 대통령은 “군인이 정치를 하기로 결심했다면 그의 권리다. 그러면 정치에 진출해야 하고 전쟁을 다룰 수는 없다”고 밝혔다. 잘루즈니 대사는 임기가 지났지만 전시 계엄령을 이유로 대선을 치르지 않고 있는 젤렌스키 대통령의 강력한 정치적 경쟁자로 꼽힌다.
