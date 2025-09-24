태국 방콕 병원 앞 30m 싱크홀 발생…3500명 대피 (영상)

태국 방콕 도심 한복판에서 깊이 50m, 가로·세로 30m 규모의 대형 싱크홀이 발생했다. 경찰차와 전봇대가 구덩이 속으로 추락하고, 인근 병원 환자 수천 명이 긴급 대피하는 등 혼란이 빚어졌다.
■ 방콕 도심 도로 붕괴…“터널과 기차역 만나는 지점서 사고”
24일(현지시간) 태국의 방콕포스트 등에 따르면 싱크홀은 이날 오전 7시 13분경 방콕 바지라 병원 앞 삼센 도로에서 발생했다. 크기는 가로 30m, 세로 30m, 깊이는 약 50m에 달하는 것으로 추정된다.
차드차르트 시티푼트 방콕 시장은 기자회견을 통해 “터널과 기차역이 만나는 지점에서 싱크홀이 생겼다”며 “토사가 터널로 흘러들어 주변 구조물이 붕괴돠고 대형 수도관이 파손됐다”고 말했다.
■ 경찰차·전봇대 추락…주민 대피령까지
이 사고로 경찰차 1대와 전봇대 2개가 싱크홀 속으로 떨어졌다. 당시 현장에서는 수도권 전력청 관계자들이 작업 중이었던 것으로 전해졌다.
사고 직후 바지라 병원은 외래 진료를 중단하고 입원 환자 약 3500명을 대피시켰다. 병원 건물은 다행히 큰 피해를 입지 않은 것으로 확인됐다.
■ 수도·전기 차단…추가 붕괴 우려
추가 피해를 막기 위해 방콕시는 해당 구간을 전면 통제하고 수도·전기 공급을 차단했다. 인근 아파트 주민들에게도 긴급 대피령이 내려졌다.
방콕시청은 싱크홀 발생 원인을 규명하기 위해 매일 정오와 오후 6시 회의를 열고 상황을 점검하고 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
