‘펀쿨섹좌’ 고이즈미, 日자민당 총재선거 출마 “한일관계 진전 희망”

고이즈미 신지로(小泉進次郞) 일본 농림수산상이 9일 오후 APEC 식량안보장관회의 및 한일중 농업장관회의 참석차 서울 강서구 김포국제공항을 통해 입국하고 있다. 2025.08.09. 뉴시스

고이즈미 농림수산상은 2001∼2006년 집권한 고이즈미 준이치로(小泉純一郞) 전 총리의 아들이다. 2009년 중의원(하원)이 된 후 내리 5선을 하고 있다. 만약 고이즈미 농림수산상이 총리 자리에 오르면 2006년 아베 전 총리(당시 52세)를 뛰어넘는 ‘최연소 총리’라는 기록을 세우게 된다. 그는 2019년 38세의 나이에 환경상에 올랐을 당시에도 역대 최연소 남성 장관이라는 기록을 세웠다.