미군, 베네수엘라 마약 운반선 또 공격… “3명 사살”

두번째 공습… 불타는 선박 영상 공개
도널드 트럼프 미국 대통령이 15일 미군이 남미 베네수엘라 마약 밀매 조직의 마약 운반선을 공격해 마약 범죄자들을 또 제거했다고 밝혔다. 앞서 2일 공해(公海)에서 베네수엘라 마약 적재 선박을 폭격해 테러범 11명을 제거했다고 밝힌 데 이은 두 번째 공습이어서 중남미 전역의 긴장감이 높아지고 있다.
마두로 “美의 군사적 침략” 반발
“反美성향 정권 교체 의도” 분석
트럼프 2기 행정부가 베네수엘라에 거듭 군사 작전을 벌이는 것을 두고 중남미 주요국 정상 중 반미(反美) 성향이 가장 강하다는 평가를 받고 있는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 교체를 시도하려는 의도라는 일각의 분석도 제기된다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “오늘 아침 내 명령에 따라 미군은 남부사령부 관할 지역에서 신원이 확인된 매우 폭력적인 마약 밀매 카르텔 및 마약 테러범에 대한 두 번째 물리적 공격을 수행했다”고 밝혔다. 미 남부사령부는 중남미와 카리브해 등을 관할한다.
그는 미군의 미사일 공격을 받은 선박이 불에 타는 영상을 게시하며 “이번 공격은 베네수엘라 출신으로 확인된 이 마약 테러범들이 미국을 향해 불법으로 마약을 운반하는 해역에서 발생했다. 테러범 3명이 사살됐다”고 밝혔다. 공습 후 코카인과 펜타닐이 담긴 큰 가방들이 바다 곳곳에 흩뿌려져 있었다며 이 선박이 마약 운반선이라는 증거라고 덧붙였다.
특히 그는 “이 극도로 폭력적인 마약 밀매 카르텔들의 불법 행위는 수십 년간 수백만 명의 미국인을 죽이고 미 사회에 파괴적 결과를 초래했다. 이제 더는 안 된다”며 공습의 정당성을 거듭 주장했다.
반면 마두로 대통령은 같은 날 수도 카라카스에서 가진 기자회견에서 “미국의 정치적, 외교적, 군사적 침략”이라며 반발했다. 마약 범죄 소탕을 빌미로 사실상 자신에 대한 정권 교체를 시도한다는 것이다.
2013년부터 집권 중인 마두로 대통령은 재선, 3선 당시 모두 부정선거를 자행했다는 의혹을 받고 있다. 트럼프 대통령은 집권 1기 때부터 부정선거 등을 이유로 베네수엘라산 원유의 미국 수입을 금지하고 각종 자산도 동결했다. 그러자 마두로 정권은 중국, 러시아 등과 밀착하며 미국과 대립하고 있다.
김성모 기자 mo@donga.com
