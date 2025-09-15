도쿄 도심 화단에 ‘방사능 오염토’…주민 “무리한 실험” 반발

후쿠시마 제염작업에 쓰인 흙
후쿠시마 원전 제염 작업에서 나온 흙이 도쿄 도심으로 옮겨졌다. 일본 정부가 인식 개선 캠페인의 일환으로 화단에 투입했지만, 안전성 검증이 충분치 않다는 지적과 주민 불안이 커지고 있다.
방사능 농도 일반의 5.7배인데
日정부 “공공사업에 재활용”
■ 도심 한가운데로 이동한 ‘방사능 오염토’
일본 환경성은 14일 후쿠시마 제1원전 제염 작업에서 나온 흙 45㎥ 가량을 도쿄 도심의 화단에 투입했다고 밝혔다.이번 실증 사업은 경제산업성·재무성·환경성 등 세 정부 부처 건물에 이뤄졌다. 모두 도쿄역 인근의 사무지구에 위치해 평소 유동 인구가 많은 지역이다.
작업은 흙이 흩어지지 않도록 깊이 55㎝에 제염토를 묻고, 위를 일반 흙 20㎝로 덮는 방식으로 진행됐다. 이번에 옮겨진 제염토의 방사능 농도는 1㎏당 약 4000Bq(베크렐) 수준이다. 이는 일반 표토(704Bq)의 약 5.7배이며, 일본 정부는 최대 8000Bq까지 재활용할 수 있다고 보고 있다.
■ 왜 도쿄 한복판에…일본 정부의 ‘캠페인’ 목적은?
제염토는 원전 폭발 사고 이후 주택·농지 등에서 방사성 물질을 제거하는 과정에서 발생했다.
일본 정부는 2045년 3월까지 이 제염토를 모두 후쿠시마 밖에서 처리하도록 법률로 제정하고 있다. 현재 보관된 흙은 1410만m³ 가량으로, 이는 25톤 트럭 94만 대 분량이다.
이에 따라 일본정부는 전체의 4분의 3을 공공사업 등에서 재활용하겠다는 방침을 세웠다. 지난 7월에는 총리 관저 앞뜰에도 제염토를 사용했으며, 앞으로 9개 정부 부처 건물의 화단과 지반 공사에도 투입할 계획이다.
■ 주민들 “무리한 사업…IAEA에 항의”
하지만 안전성에 대한 의구심은 여전하다. 도쿄와 사이타마 지역 주민 단체 ‘신주쿠교엔 방사능 오염토 반입 반대 모임’은 “무리한 실증 사업”이라며 지방 정부에 정보 공개를 요구하는 진정서를 제출했다.
비영리 시민 단체인 ‘방사능 확산 반대 모임’ 역시 “덮개를 씌우면 안전하다는 설명만 반복한다”며 국제원자력기구(IAEA)에 항의문을 전달하고 사업 중단을 요구했다.
이에 환경성은 주민 반발로 일시적으로 사업을 중단했다. 전문가들은 이번 도심 이전을 통해 재활용 논의를 다시 촉진하려는 의도로 보고있다. 환경성 관계자는 “공사 전후 측정된 방사능 농도는 거의 같다”며 측정 결과를 홈페이지에 공표하겠다고 밝혔다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0