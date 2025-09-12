NASA “우주 프로그램에 中 국적자 참여 금지”

기밀유출 우려… 시설 등 접근 제한
중국과 달 탐사 등을 놓고 ‘우주 경쟁’을 벌이는 미국이 중국인의 미 항공우주국(NASA·나사) 프로그램 참여를 막았다. 반도체 등 첨단 기술 분야에서 다양한 대중 수출 통제를 실시하고 있는 미국이 우주 분야에서도 기밀 유출이 우려된다며 중국의 접근을 차단한 것이다.
유인 달 탐사 놓고 우주경쟁 가열
10일 블룸버그통신에 따르면 최근 나사는 적법한 미국 비자를 소지했더라도 중국인의 나사 프로그램 참여를 금지했다. 베서니 스티븐스 나사 대변인은 “중국 국적자를 대상으로 내부 조치를 취했으며 우리 업무의 안전을 보장하기 위해 시설, 자료, 네트워크에 대한 물리적·사이버 보안 접근을 제한했다”고 밝혔다.
나사는 이전에도 중국인 고용을 제한해 왔지만 미국 비자를 보유한 중국인의 경우 계약직 연구원, 대학원생, 대학 소속 연구자 등의 자격으로 나사 연구에 참여할 수 있었다. 하지만 5일부로 이들의 데이터 시스템 접근이 차단됐고, 대면 및 화상 업무 회의 참여도 할 수 없게 됐다.
블룸버그는 이번 조치가 미중이 향후 5년 내 유인 달 탐사를 놓고 경쟁하는 상황에서 이뤄진 조치라고 전했다. 특히 도널드 트럼프 행정부 출범 후 나사의 인력과 예산이 줄어들고 있어 중국과의 경쟁이 한층 어려워진 점에 주목했다. 나사 임시 국장을 겸직하고 있는 숀 더피 미 교통부 장관은 “중국은 우리보다 먼저 달에 가기를 원하지만 그런 일은 일어나지 않을 것”이라며 “절대 안 된다”고 했다. 이어 “미국은 과거에도 우주 분야를 이끌어 왔고, 앞으로도 계속 선도할 것”이라고 덧붙였다.
뉴욕=임우선 특파원 imsun@donga.com
