트럼프 “관세 불법 최종판결 나오면 한국 등과 합의 무효화”

1, 2심 패소…대법 상고 예정
도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지 시간) 상호관세는 위법하다는 결론을 내린 법원의 판단에 견제구를 날렸다. 대법원에서 마저 같은 결론이 나오면 한국 등 다른 나라와 체결한 무역합의가 무효가 될 수 있다고 경고했다.
AP통신 등에 따르면 이날 트럼프 대통령은 폴란드 대통령과의 회담에 앞서 상호관세 관련 소송에 대해 “미국 연방대법원 사건 중 가장 중요한 사건 중 하나라고 생각한다”며 이같이 밝혔다.
앞서 미 법원은 1심과 2심 두 차례에 걸쳐 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거해 각국에 부여한 상호관세가 대통령의 권한을 넘어선 불법이라고 판단했다. 2심 판결은 10월 14일부터 효력이 발생한다. 이에 따라 트럼프 행정부는 효력 발생 전 대법원에 상고할 방침이다.
트럼프 대통령은 “우리는 유럽연합이 우리한테 거의 1조 달러를 주는 합의를 체결했다”며 “우리가 (소송에서 지면) 그걸(합의를) 되돌려야만 할 것으로 짐작한다. 우리는 일본, 한국 등 여러 나라와 합의를 체결했고 다른 나라와도 체결할 예정”이라고 강조했다.
그동안 트럼프 대통령은 ‘상호관세율 인하’를 지렛대로 각국과 무역 합의를 이끌어내왔다. 합의의 조건 중 하나인 상호관세가 무효화될 경우 무역 합의도 무력화될 수 있다는 것이 트럼프 대통령의 판단이다.
한편 한국은 올해 7월 30일 3500억 달러(약 486조 원) 규모의 대미 투자와 1000억 달러 상당의 미국산 에너지 구매 등을 조건으로 미국의 상호관세율을 기존 25%에서 15%로 낮췄다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0