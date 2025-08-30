“삼성-SK, 美반도체장비 中반입땐 건별 허가 받아야”

미국 정부가 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등이 중국 공장에 미국산 반도체 제조장비를 반입할 때 건별로 허가를 받도록 규정을 바꿨다고 29일(현지 시간) 로이터통신이 전했다.
이날 로이터와 미 연방 관보에 따르면 미 상무부는 삼성전자 등이 중국 생산시설에 미국산 반도체 제조장비를 들여올 때 일일이 허가를 받을 필요가 없도록 한 포괄적 허가를 폐지하기로 했다. 이에 따라 삼성전자 등은 미국산 장비를 중국 공장에 들여올 때마다 건별로 미 상무부의 승인을 받아야 한다. 이 조치는 관보 게시 120일 이후부터 발효된다.
국내 반도체 업계는 이번 조치로 중국 공장 운영에 차질이 불가피할 것으로 보고 있다. 글로벌 반도체 장비업체 상위 5개 기업 중 미국 기업은 어플라이드머티리얼스(AMAT), 램리서치, KLA 등 3개다. 삼성전자는 중국 시안과 쑤저우에 각각 낸드 공장과 후공정(패키징) 공장을 운영하고 있다. SK하이닉스는 중국 우시와 다롄에 각각 D램, 낸드 공장을 두고 있고 충칭에서 패키징 공장을 가동하고 있다. 국내 반도체 업계 관계자는 “말이 건별 허가지 앞으로 미중 관계에 따라 안보 등의 이유를 내세워 반입을 아예 막을 가능성도 배제할 수 없다”며 “이 경우 한국 기업을 추격하는 중국 기업들이 자국 시장에서 점유율을 키우는 기회가 될 수 있다”고 우려했다.
