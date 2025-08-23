신의 손가락인가…나사 망원경이 포착한 ‘우주의 손’

지구에서 약 1만7000광년이 떨어진 우주에서 ‘거대한 손’을 연상시키는 거대한 성운이 관측됐다. 마치 영화 ‘어벤저스’에 등장하는 악당 타노스의 ‘인피니티 건틀렛’을 닮아 화제를 모았다.
22일(현지 시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 미 항공우주국(NASA)은 우주망원경 ‘찬드라 X선 관측소’의 X선 데이터와 호주의 전파망원경배열(ATCA)에서 얻은 전파 데이터를 합쳐 한층 정밀한 ‘우주의 손’ 사진을 얻었다. 나사는 지난 2009년 이 천체를 처음 촬영해 공개한 바 있다.
사진을 보면 유령 같은 푸른 빛의 손이 붉은 구름을 향해 뻗어 있는 모습이다. 엄지와 새끼손가락은 물론 검지·중지·약지도 뚜렷하게 구분된다. 이 붉은 구름은 RCW 89로 알려진 초신성 잔해다.
나사는 이 광경이 펄서 B1509-58에서 비롯된 것이라고 설명했다. 펄서는 초신성 폭발 후 남은 중성자별로, 지름이 약 20km에 불과하지만 초당 7번 회전하며 엄청난 자기장을 뿜어낸다. 이 자기장은 지구보다 1조5000억 배 강력한 것으로 추정된다.
이 작은 펄서가 뿜어낸 고에너지 입자들은 초신성 폭발로 흩어진 잔해와 맞부딪히며 약 150광년에 걸친 성운을 만들어냈다.
아직 풀리지 않은 의문도 있다. 보통 젊은 초신성 잔해는 전파와 X선이 함께 강하게 나오지만, 이번 관측에서는 X선만 나오고 전파 신호가 거의 없는 구간이 드러났다.
찬드라 연구진은 “RCW 89 같은 젊은 초신성 잔해에서는 전파 신호가 뚜렷하게 잡히는데, 이번에는 경계 부분에서 X선만 나오고 전파는 나오지 않아 매우 이례적”이라고 설명했다. 연구진은 펄서의 바람과 초신성 잔해 사이의 복잡한 상호작용을 더 잘 이해하기 위해서는 추가 연구가 필요하다고 덧붙였다.
연구를 이끈 장슈멍 홍콩대 박사는 ‘천체물리학 저널(The Astrophysical Journal)’에 게재한 논문에서 “이 천체는 여전히 우리를 놀라게 한다”며 “X선, 전파, 광학 등 여러 파장의 빛을 합쳐 분석하면서 펄서와 초신성 잔해가 어떤 방식으로 서로 영향을 주는지 점점 더 이해하게 되고 있다”고 밝혔다.
