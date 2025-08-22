파월 “美 금리 인하 필요할 수도…정책 기조 변화”

“고용과 물가안정 사이 위험한 균형 바뀌고 있어”
WSJ “내달 인하 문 열어놔”…다우지수 최고치 경신
“연준의 조심스러운 움직임에 따라 금리 인하가 필요할 수 있다.”
제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 22일(현지 시간) 잭슨홀 미팅에서 가진 연설에서 최근 미국 고용시장에 대한 높아진 우려를 언급하며 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 미국의 기준금리를 인하할 가능성을 시사했다. 뉴욕증시 3대 지수는 파월 의장의 금리 인하 시사 발언에 즉각 반응하며 모두 상승하고 있다. 다우지수는 사상 최고치를 경신하며 850포인트 이상 상승 중이다.
파월 의장은 이날 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 연준의 연례 회의에서 “연준의 두 가지 목표인 완전 ‘고용’과 안정적인 ‘물가’ 사이에서 위험의 균형이 바뀌고 있는 것처럼 보인다”며 이 같이 말했다. 미국 캔자스시티 연방준비은행이 주관해 매년 잭슨홀에서 열리는 이 회의는 연준 의장을 비롯한 금융 경제계 주요인사 뿐 아니라 전 세계 중앙은행 총재와 국제기구들이 총집합하는 글로벌 경제계의 최대 이벤트다. 특히 잭슨홀 미팅에서 연준 의장 연설에 따라 세계 경제의 향방을 가늠할 수 있어 글로벌 금융시장의 관심이 집중돼 왔다.
이날 파월 의장은 도널드 트럼프 2기 행정부에서 이어지고 있는 세금, 무역, 이민정책의 대대적인 변화를 조명하며 “노동 시장이 여전히 양호하고 경제가 회복성을 보이고 있지만 하방 위험도 커지고 있다”고 말했다. 동시에 “관세로 인해 인플레이션이 다시 상승할 위험이 있다”며 스태그플레이션에 대한 우려를 시사했다. 노동 시장이 안정적인 것처럼 보이지만 “노동력 공급과 수요 모두 현저히 둔화되면서 나타나는 이상한 균형”이라는 것이다. 그는 “이로 인해 노동 시장이 예상보다 악화될 위험이 높아지는 이례적인 상황이 발생했다”며 “만약 그런 위험이 현실화된다면 급격한 해고 증가와 실업률 상승이라는 형태로 빠르게 확산될 수 있다”고 우려했다. 이에 따라 “정책 기조의 변화를 고려하면서 신중하게 나아갈 수 있는 여건”이라고 평가했다.
월스트리트저널(WSJ)은 “파월 의장이 내달 기준금리 결정에서 금리를 내릴 ‘문을 열어놨다’”고 평가했다. CNBC는 “이날 발언은 지금까지 파월 의장의 발언 가운데 금리 인하 가능성에 가장 가까운 것”이라고 진단했다.
앞서 트럼프 대통령은 취임 이후 연준이 금리를 인하해야 한다고 강하게 압박하며 파월 의장에 대한 해임까지 언급해왔다. 이날 파월 의장은 “연방준비제도의 독립성은 중요하다”며 “FOMC 위원들은 오로지 경제 전망과 위험 균형에 미치는 데이터와 그 영향을 평가한 결과에 따라 이러한 결정을 내릴 것이며 이러한 접근 방식에서 결코 벗어나지 않을 것”이라고 강조했다. 파월 의장은 회의에 모인 전 세계 금융 경제계 인사들의 기립박수를 받기도 했다.
그러나 트럼프 대통령은 이날도 “리사 쿡 연준 이사가 사임하지 않을 경우 그를 해고하겠다”며 압박을 이어갔다. 미 연준 사상 최초의 흑인 여성 이사로 조 바이든 전임 대통령 때 연준 의사에 임명된 쿡 이사는 최근 주택담보대출 과정에서 임대용을 주거용으로 신고해 금리 이득을 봤다는 이유로 사기 혐의로 고발당한 상태다. 연준에 대한 트럼프 대통령의 정치적 압박이 계속되는 가운데 앞서 이달 1일 아드리아나 쿠글러 연준 이사도 개인적 이유를 들어 갑작스럽게 사임한 바 있다.
