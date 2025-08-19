입원실서 포착된 이연걸 “하드웨어에 문제 생겨 수리”

SNS

리롄제는 구체적인 입원 이유를 밝히지 않았다. 다만 리롄졔는 “하드웨어에 문제가 좀 생겨 공장에 다시 가서 수리했다”고 했다. 배우와 가까운 소식통은 중국 매체에 “작은 양성 종양일 뿐”이라고 했다. 외신은 업계 소식통을 인용해 “심각한 상태는 아니며 단기적인 치료를 받은 것”이라고 전했다. 리롄제는 음식을 먹고 있는 사진을 올리며 현재는 퇴원한 상태라고 밝혔다.