트럼프 “우크라 나토 가입 가능성 없다”…정상회담 앞두고 선긋기

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지 시간) 미국 워싱턴에서 열리는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담을 앞두고 “오바마 시절 빼잇긴 크림반도는 돌려받을 수 없다”며 “우크라이나가 나토(NATO·북대서양조약기구)에 가입할 가능성도 없다”고 했다.
러시아-우크라이나 전쟁의 휴전안으로 우크라이나가 돈바스 지역을 러시아에 양보하는 대가로 미국이 우크라이나의 안보를 보장하는 내용이 거론되는 가운데, 트럼프 대통령이 우크라이나의 나토 가입 가능성에 대해서는 선을 그은 것으로 분석된다.
트럼프 대통령이 언급한 크림반도는 2014년 러시아가 강제 병합한 곳으로, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 크림반도와 돈바스를 러시아 영토로 인정해야 휴전을 고려하겠단 입장이다. 우크라이나의 나토 가입 시도는 푸틴이 주장하는 전쟁의 원인 중 하나다.
트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과의 정상회담을 하루 앞둔 17일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “젤렌스키 대통령은 원한다면 러시아와의 전쟁을 거의 즉시 끝낼 수 있지만 그렇지 않으면 계속 싸울 수도 있다”며 “전쟁이 어떻게 시작되었는지 기억하라”고 쓰며 젤렌스키 대통령의 결단을 압박했다.
회담 직후 트럼프 대통령은 유럽 정상들에게 “젤렌스키가 돈바스(도네츠크주와 루한스크주를 합한 지역)를 포기하면 러시아와 신속한 평화 협상이 가능할 것”이라고 말한 것으로 전해졌다. 이를 두고 우크라이나 전쟁의 최대 격전지인 돈바스를 러시아 영토로 편입시키겠다는 푸틴 대통령의 주장을 사실상 수용한 것이나 다름없는 발언이란 분석이 나왔다.
앞서 트럼프 대통령은 15일 미국 알래스카주 앵커리지의 엘먼도프리처드슨 군사기지에서 푸틴 대통령과 정상회담을 했다. 이 자리에서 푸틴 대통령은 “우크라이나가 동부 도네츠크주와 루한스크주를 완전히 포기하면 현 전선(戰線)을 동결하고 공격을 멈추겠다”고 제안한 것으로 알려졌다.
이에 트럼프 대통령이 18일 예정된 젤렌스키 대통령과의 정상회담에서 전쟁 종결과 평화를 명분으로 영토 포기 등을 압박할 가능성이 제기되고 있다. 우크라이나와 유럽 주요국은 “돈바스를 포기할 수 없다”는 입장을 고수하고 있다.
트럼프 대통령이 회담에서 젤렌스키 대통령에게 안전 보장을 직접 약속하는 방안을 제시할 수 있다는 관측도 나오고 있다. 우크라이나는 만약 나토 가입이 불가능하다면 그에 준하는 안전 보장을 미국을 비롯한 서방에 요구하고 있다.
마코 루비오 미국 국무장관은 미국 폭스뉴스와 인터뷰에서 “만약 트럼프 대통령이 우크라이나에 대한 미국의 안전 보장 약속을 제안한다면 그것은 매우 큰 조치가 될 것”이라며 “그 결정은 대통령의 몫”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
