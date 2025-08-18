“영토 넘겨라”… 힘없는 우크라 궁지로 몬 트럼프-푸틴

[냉혹한 현실 보여준 미러 정상회담]
알래스카서 우크라 전쟁 놓고 회담
푸틴 “동부지역 포기땐 공격 멈출것”
트럼프, 젤렌스키 만나 압박 가능성
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일(현지 시간) 미국 알래스카주 앵커리지의 엘먼도프리처드슨 군사기지에서 정상회담에 나섰지만 우크라이나 전쟁 종결 등과 관련된 합의를 이루지 못했다. 두 정상이 전쟁 종결을 위한 쟁점을 둘러싸고 구체적인 합의를 못 이뤘다는 분석이 나온다. 다만, 푸틴 대통령은 “우크라이나가 동부 도네츠크주와 루한스크주를 완전히 포기하면 현 전선(戰線)을 동결하고 공격을 멈추겠다”고 제안했고, 트럼프 대통령은 이를 유럽 정상들에게 전했다고 뉴욕타임스(NYT) 등이 보도했다.
러시아의 침공으로 영토의 약 20%를 점령당한 우크라이나를 배제한 채 진행된 회담에서 영토 조정 논의가 미-러 사이에 일방적으로 오간 것이다. 반면 러시아에 대한 추가 제재 등은 거론되지 않은 것으로 알려졌다. ‘힘의 논리’가 지배하는 냉혹한 국제사회 현실 속에서 우크라이나의 고립이 재확인됐단 평가가 나온다.
18일 미국 워싱턴 백악관에서 진행되는 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간의 정상회담에서 트럼프 대통령이 전쟁 종결과 평화를 명분으로 영토 포기 등을 압박할 가능성도 제기된다. 영국 독일 등 유럽 주요국 정상도 이날 회담에 동석한다. 미-러 정상은 15일 회담 뒤 약 10분간 공동 기자회견을 열고 “건설적인 대화를 나눴다”고만 했을 뿐 세부 합의 내용은 발표하지 않았다. 트럼프 대통령은 회담 후 트루스소셜에 “전쟁을 끝내는 최선의 방법은 지켜지지 않는 ‘휴전 협정’이 아니라 ‘평화 협정(Peace Agreement)’으로 곧장 나아가는 것”이라고 밝혔다. 이를 두고 러시아가 우크라이나에 공격을 감행할 시간을 벌어준 것이란 비판이 나온다. 젤렌스키 대통령은 16일 “러시아는 휴전을 위한 많은 요구를 그동안 묵살했다”며 착잡한 심경을 표출했다.
