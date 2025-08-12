WSJ “中 닮아가는 트럼프 ‘국가자본주의’…시장 사라져” 맹공

“반시장적 기업 통제, 왜곡·낭비·정실주의 함정에 성공 어려워”
“시진핑 통제력 부럽겠지만 따라하는 데 한계…시, 성공한 것도 아냐”
“한 세대 전만 해도 중국이 자유화될수록 미국 경제를 닮아갈 것이란 예상이 지배적이었다. 그러나 실제로는 미국의 자본주의가 중국을 닮아가고 있다.”
월스트리트저널(WSJ) 수석 경제해설가 그레그 이프는 11일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령식 자본주의가 국가가 경제를 통제하는 방향으로 변질되고 있다고 강하게 비판했다.
이프는 트럼프 대통령이 △인텔 최고경영자(CEO)의 사임을 요구한 것 △엔비디아와 AMD가 중국에 판매하는 특정 반도체 수익의 15%를 미국과 공유하게 한 것 △일본제철 인수 조건으로 미국 정부가 US스틸의 ‘황금주’를 갖게 한 것 △한국 등 교역 상대국들이 약속한 1조5000억 달러(약 20900조 원) 규모 대미 투자를 직접 관리하겠다고 한 것 등을 예시로 미국이 국가자본주의를 추구하고 있다고 분석했다.
이는 국가가 생산 수단을 직접 소유하는 사회주의와는 다르지만, 명목상 민간 기업의 의사 결정을 국가가 주도하는 ‘국가자본주의’ 형태를 띤다. 중국은 이를 ‘중국 특색 자본주의’라고 명명한다.
이프는 트럼프 행정부가 추구하는 경제를 이와 유사한 ‘미국 특색 자본주의’(state capitalism of with American characteristics)라고 명명하며 미국이 한때 추구했던 자유시장주의와는 완전히 다른 대변혁이 일어나고 있다고 진단했다.
트럼프 행정부의 이런 선회에는 기존 자유시장주의가 제조업의 해외 이전을 유도하고 핵심 제품의 중국 의존도를 높였다는 인식이 자리 잡고 있다.
그러나 이프는 이러한 국가자본주의가 성공하기 어려운 모델이라고 평가했다. 국가는 민간 시장보다 효율적으로 자원을 배분할 수 없으며 이 과정에서 왜곡·낭비·정실주의가 발생하기 쉽다는 것이다. 실제로 국가자본주의를 채택한 러시아·브라질·프랑스 등은 미국보다 훨씬 더딘 성장률을 보였다.
중국의 사례 역시 겉보기와는 다르다는 지적이다. 1979년 이후 중국의 고속 성장은 국가가 아닌 시장의 힘에서 비롯된 것이며, 시진핑 중국 국가주석이 경제 통제를 강화하면서 오히려 성장세가 둔화했다는 게 이프의 분석이다.
중국의 국가 주도 투자는 철강부터 자동차에 이르기까지 과잉 생산을 낳았고 이는 가격 폭락과 수익성 악화로 이어졌다. 미국 내에서도 위스콘신에 짓기로 돼 있었던 폭스콘 공장이나 버펄로의 테슬라 태양광패널 공장처럼 국가 개입이 실패로 끝난 사례가 존재한다.
국가자본주의는 경제적 통제를 넘어 정치적 통제의 수단으로 활용된다. 시 주석이 알리바바 창업자 마윈을 탄압한 것처럼, 트럼프 대통령 역시 자신에게 반대하는 언론·은행·로펌 등을 행정명령과 규제 권한을 통해 압박한다. 반면 자신에게 협조적인 경영자에게는 보상을 제공한다.
트럼프 1기 행정부 시절에는 CEO들이 이민 정책이나 무역 정책을 자유롭게 비판했으나, 이제 대부분은 침묵하거나 대통령을 찬양하고 있다. 이는 장기적으로 미국의 자유로운 기업 환경을 위축시킬 수 있다고 이프는 우려했다.
또 트럼프 대통령은 전통적으로 백악관과 거리가 있는 조직인 노동통계국과 연방준비제도(연준) 같은 기관에도 정치적 통제권을 행사하려 한다. 이 또한 관료제가 집권당에 완전히 종속된 중국과 닮은 모습이라는 게 이프의 시각이다.
이프는 “트럼프는 시진핑의 통제력을 오래전부터 두려워했지만 이론적으로는 그를 그대로 따라 할 수 있는 한계가 있다”고 봤다.
그는 “미국 민주주의는 독립적인 사법부와 언론의 자유, 적법 절차, 권력 분산 등으로 국가 권력을 견제한다. 국가자본주의가 자유시장주의를 어느 정도 대체할 수 있을지는 이런 견제와 균형이 얼마나 잘 유지되는지에 달려 있다”고 덧붙였다.
