[단독]“로봇 마라톤 2등 하니 주문 1000대 몰려…5년 내 가사 로봇 개발”

4일 중국 베이징 창핑구에서 휴머노이드 로봇 제조업체 ‘쑹옌둥리(鬆延動力)’의 장저위안(姜哲源·27) 창업자 겸 최고기술책임자(CTO)를 만났다. 회사 로고가 있는 검은색 반팔 셔츠를 입은 장 창업자와 만나는 내내 그의 휴대전화가 쉴 새 없이 울렸다. 그는 “직원 140여 명의 스타트업에서 기술 개발, 생산 관리까지 도맡아 하고 있다”며 웃었다.
쑹옌둥리의 휴머노이드 로봇 ‘N2’는 올 4월 베이징에서 열린 로봇 하프마라톤 대회에서 완주하며 준우승을 차지했다. 120cm의 작은 키의 N2가 안정적이고 힘차게 달리는 모습은 중국 전역에 생중계됐고, 이후 중국에서 가장 인기 있는 로봇 스타트업으로 떠올랐다. N2는 출고가가 3만9000위안(약 750만 원)으로 판매되는 인간 형태 로봇 가운데 최저 수준이다. 대량생산 체제까지 갖춘 쑹옌둥리는 가성비와 성능을 동시에 갖춘 ‘로봇 업계의 샤오미’로 불린다.
●마라톤 완주로 스타덤에 올라
쑹옌둥리는 2023년 9월 설립된 신생 스타트업이다. 창업 후 1달 만에 휴머노이드 로봇 프로토타입 제작에 성공했고, 베이징시와 주요 엔젤 투자자들로부터 빠르게 사업 자금을 유치했다. 하지만 정작 기술 개발에 성공해도 정작 로봇을 사줄 고객이 없었다. 이렇다 할 매출이 없는 가운데 직원 급여와 개발 비용 등이 쌓이자 창업 1년 만에 재무 위기가 찾아왔다.
“당시 회사에 마케팅이나 영업팀이 없을 정도로 상업적 마인드가 부족했어요. 고민 끝에 우리의 강점인 ‘하드 웨어 개발’에 집중하는 것밖에 방법이 없다고 판단했죠. 사람들을 놀라게 할 만한 충격적인 기술과 가격이 필요했습니다.”
장 창업자는 회사의 모든 역량을 ‘백플립’에 집중했다. 백플립은 휴머노이드 로봇에게 가장 어려운 동작 중 하나로 여겨진다. 사람의 발은 앞쪽이 뒤쪽보다 길어 뒤로 돌아 착지하는 게 균형을 잡기 더 어렵기 때문. 그의 팀은 올해 3월 자사 로봇인 N2가 연속 백플립에 성공한 영상을 선보였다. 함께 공개한 N2의 출고가는 3만9000위안(약 750만 원). 뛰어난 성능과 함께 경쟁업체 유니트리가 개발한 또 다른 휴머노이드 로봇인 ‘G1’의 절반도 안 되는 가격으로 업계의 관심을 이끌어내는데 성공했다.
4월 로봇 마라톤 대회는 쑹옌둥리의 기술력을 일반 대중에 공개하는 행사였다. 그는 대회를 앞두고 한 달여 동안 밤을 새며 연구를 거듭하며 로봇의 내구성을 높이는 데 주력했다. 결국 마라톤에서 완주하며 로봇의 안정성을 입증받았다. 대회가 끝난 지 1달 만에 1000대가 넘는 로봇 구입 주문이 쇄도했다. 올해 초 3억 위안(약 580억 원) 수준이던 기업가치가 6월 기준 20억 위안(약 3800억 원)으로 6배 이상 급상승했다.
“로봇 마라톤 대회로 매출과 투자가 큰 폭 늘었습니다. 또 로봇이 4시간 가까이 달리면서 얻은 각종 경험 역시 기술 개발의 밑거름이 됐습니다. 동작이 수없이 반복될 때 내부 선들이 어떻게 손상되고, 어떤 경우 통신이 끊이지는 지 경험해보지 않으면 알 수 없는 데이터들을 얻었죠.”
●‘천재 소년’에서 로봇 창업자로
1998년생인 장 창업자는 중국의 1990년대 출생자 ‘주링허우(九零後)’를 대표하는 기업인 으로 꼽힌다. 중국의 대학수학능력시험 ‘가오카오(高考)’에서 우수한 성적을 거둔 후 이공계 명문 칭화대 전자공학과에 입학했다.
로봇에 관심을 가진 건 박사 과정에 들어가면서부터다. 칭화대 물리학과 교수인 아버지의 영향도 컸다. 그의 아버지는 “논문을 발표할 거면 해당 분야의 첫 번째가 되거나 아니면 마지막 논문이 되게 해라”고 조언했다고 한다. 결국 장 창업자는 앞으로 가능성이 무궁무진한 로봇을 전공으로 택했다. 2023년 박사 과정을 중단한 채 소셜미디어에서 또래의 로봇광들을 모아 쑹옌둥리를 창업했다.
장 창업자는 자신을 포함한 주링허우들이 AI와 로봇 등 첨단 기술 분야에서 두드러진 활약을 하는 게 중국만의 현상이 아닐 것이라고 했다. 그는 “두 영역 모두 전혀 새로운 분야이기에 젊은 층이 기성 세대보다 잘 이해하고 빠르게 받아들일 수 있다”며 도전 정신의 중요성을 강조했다.
“저 역시 특별한 준비 없이 그냥 결심하고 바로 시작(창업)했어요. 창업은 연구와는 전혀 다른 영역이지만, 학교나 대기업처럼 안전한 울타리 안에만 있으면 발전이 더딜 수밖에 없어요.”
그에게 ‘중국에서는 공대, 한국에서는 의대에 인재가 몰리는 현상’에 대한 견해도 물었다. 그는 “어린 시절 조부모로부터 ‘수학과 화학을 잘 배우면 전국 어디를 가도 두려울 게 없다’는 얘기를 늘 듣고 자랐다”고 말했다. 사회적으로 이공계를 중시하는 인식 덕분에 자연스럽게 인재가 몰렸다는 의미다.
“이공계를 연구하는 중국인들은 기계를 발전시켜 인간을 대신해 어려운 작업을 하고, 인간은 시간을 절약해 다른 일을 할 수 있도록 노력하는 거예요. 한국인들도 의료 분야를 발전시켜 각종 건강 문제를 해결한다면 둘 다 인류에게 가치 있는 방향이라고 생각합니다.”
● 대량 생산 돌입, 남은 과제는 데이터 수집
쑹옌둥리는 4월 마라톤 대회 이후 주문이 몰리자 베이징, 창저우, 둥관 등에 생산 기지를 추가로 세웠다. 올 5월부터 본격적인 생산 체제에 돌입했고, 두 달 만인 지난달에 ‘월 100대 출하’를 달성했다.
장 창업자는 “대량 생산 체계를 구축하는 것과 실제 제품을 생산해 고객에게 전달하는 것은 다른 차원”이라며 “월 100대 이상 실제 제품 출하가 가능한 기업은 유니트리와 쑹옌둥리 정도”라고 자신했다. 쑹옌둥리는 다음 달에는 약 200대까지 생산량을 늘릴 예정이다.
그와 인터뷰를 진행한 4일 본사 한 켠에서는 배송을 앞둔 N2 로봇을 포장 박스에 담는 작업이 진행 중이었다. 로봇을 분리하지 않은 채 그대로 박스에 담고, 다시 꺼내 작동시키는 모습을 직접 찍어 고객들에게 보여줄 ‘튜토리얼(설명) 영상’도 촬영했다.
일부 로봇 회사들은 시스템과 역량을 갖추고도 기술 개발에 집중하기 위해 아직 대량 생산에 나서지 않는다. 장 창업자의 생각은 달랐다. 투자만으로는 지속 가능한 회사 운영을 할 수 없다고 봤다. 그는 “주문, 생산, 배송, 애프터서비스(AS)라는 한 사이클을 성공하는 것 자체가 기술력”이라며 “우리 회사의 실행력과 기술력을 믿지 못했다면 도전하지 못했을 것”이라고 덧붙였다.
장 창업자의 새로운 목표는 5년 안에 범용성을 갖춘 가사 로봇을 만드는 것이다. 그는 “지금도 신발끈을 묶고 빨래를 개는 로봇이 있지만 특정 조건과 환경에서만 가능하다”며 “진짜 사람처럼 어떤 상황에도 빨래를 개려면 수천만 시간을 반복 훈련이 필요하다”고 말했다.
결국 관건은 데이터 수집에 달려 있다. 인간의 행동과 관련된 방대한 데이터가 축적되어야만 로봇이 어떠한 상황에서도 스스로 사람과 같은 업무 수행 능력을 발휘할 수 있기 때문. 그는 “데이터를 많이 축적하는 회사가 진정한 의미의 ‘휴머노이드 로봇’에 가장 먼저 도달할 수 있다”고 거듭 강조했다.
“현재 로봇 분야에서 미국과 중국의 기술 격차는 거의 없다고 봅니다. 다만 중국은 과거부터 대량 생산 체제를 구축하고 다루는 데 능숙합니다. 여기에는 노동력 확보, 관련 공장이나 인프라 구축 등도 포함됩니다. 결국 공산품이나 데이터나 만들어내는 건 같아요. 중국의 로봇 산업이 미국을 앞지를 수 있다고 생각합니다.”
