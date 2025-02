관세폭탄, 이번이 처음이 아니라고?[정미경의 이런영어 저런미국]

“미국 닭고기 안 사면 NATO 감축” 풀브라이트의 엄포

“바나나 때문에 늙는다 늙어” 올브라이트의 한탄

미국의 다사다난 무역전쟁

※알립니다

2년 8개월 동안 143회에 걸쳐 연재된 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’ 뉴스레터가 필자의 사정으로 이번 회를 마지막으로 종료됩니다. 내용이나 기타 문의 사항은 jmkbeau@gmail.com으로 연락해주시면 성심껏 답해드리겠습니다. 애독해주신 분들께 다시 한번 감사드립니다.

크게보기 도널드 트럼프 대통령이 관세 비교 표까지 만들어 불공정 무역을 주장하는 모습. 백악관 홈페이지

His bark is worse than his bite.”

(그는 말만 요란해)

미국의 양계 농가. 1960년대 초 닭을 사이에 두고 미국과 유럽 사이에 치열한 무역전쟁이 벌어졌다. 미 농무부 홈페이지

도널드 트럼프 대통령의 관세 폭풍에 세계가 정신이 없습니다. 관세가 현실화되면 다른 나라뿐 아니라 미국 경제도 타격이 큽니다. 요즘 미국에서 유행하는 속담입니다. 짖는 것(bark)이 무는 것(bite)보다 나쁘다(worse)? 여기서 ‘worse’는 ‘나쁘다’가 아니라 ‘심하다’의 뜻입니다.“Tariff is the most beautiful word in the dictionary”(관세는 사전에서 가장 아름다운 단어다). 트럼프 대통령이 이번 대선 유세 때 자주 했던 말입니다. 트럼프 2기는 1기 때보다 강력한 무역전쟁을 예고하고 있습니다. 하지만 관세 부과 전에 각 나라와 협상을 서두르고, 다수의 예외 규정을 두는 것을 보면 트럼프 대통령이 쏟아내는 위협적인 말들이 행동으로 이어질지는 미지수라고 전문가들은 말합니다. 철저히 대비해야 하지만 패닉에 빠질 필요는 없다는 것입니다. 트럼프 대통령 전에도 미국은 많은 무역전쟁을 벌였습니다. 무역전쟁의 교훈을 알아봤습니다.

President Kennedy and I had a great deal of correspondence about Berlin, Laos, the Bay of Pigs Invasion, and about half of it has been about chickens.”

(케네디 대통령과 나는 베를린, 라오스, 피그만 침공 사건에 대해 많은 서신을 주고받았다. 절반 정도는 닭에 관한 것이었다)

크게보기 1997년 매들린 올브라이트 국무장관(왼쪽)과 빌 클린턴 대통령(오른쪽). 빌 클린턴 대통령 도서관 홈페이지

I never in my life thought I would spend so much time on bananas.”

(내 평생 바나나에 이렇게 많은 시간을 들일 줄 몰랐다)

스무트-홀리 관세 법안을 발의한 리드 스무트 상원의원(오른쪽)과 윌리스 홀리 하원의원(왼쪽). 위키피디아

I went down on my knees to beg the president to veto the asinine Hawley-Smoot tariff.”

(나는 무릎을 꿇고 대통령에게 바보 같은 홀리-스무트 관세에 거부권을 행사하도록 빌었다)

1960년대 초 미국은 두 개의 전쟁을 벌였습니다. 하나는 냉전이고 다른 하나는 닭의 전쟁(Chicken War)입니다. 제2차 세계대전 때 미국에서는 붉은 육류가 부족해 대체 산업으로 양계 기술이 크게 발전했습니다. 전쟁이 끝나자 미국은 닭고기를 유럽에 수출했습니다. 1962년 프랑스. 서독이 주축이 된 유럽경제공동체(ECC)는 미국산 닭고기에 제동을 걸었습니다. 파운드당 13.43센트(오늘날 1.4달러)씩 관세를 인상했습니다. 미국 닭고기 수출은 30% 급감했습니다.별로 닭고기와 어울리지 않는 존 F 케네디 대통령도 나섰습니다. ‘독일 재건의 전설’로 불리는 콘라드 아데나워 서독 총리가 자서전에서 밝힌 내용입니다. 케네디 대통령과 주고받은 서신에서 베를린 장벽, 라오스 전쟁, 피그만 침공 사건 못지않게 닭고기가 중요하게 다뤄졌다는 것입니다. 냉엄한 국제 관계에서 안보 못지않게 교역이 중요하다는 것을 보여줍니다. ‘correspondence’는 ‘correspond’(대응하다)의 명사입니다. 서신 왕래를 의미합니다. 해외 특파원을 ‘foreign correspondent’라고 합니다. 과거에는 편지로 기사를 주고받은 것에서 유래했습니다.케네디 대통령이 닭고기 문제를 해결하지 못하고 세상을 떠나자 린든 존슨 대통령은 취임 후 첫 행정명령으로 보복 관세를 부과했습니다. 유럽산 브랜디, 전분, 덱스트린, 소형 트럭에 25% 관세를 부과했습니다. 다른 관세는 곧바로 철폐됐는데 소형 트럭 관세만은 오늘날까지 남아있습니다. 미국 자동차 노조의 강력한 로비 덕분입니다. 자동차에 붙는 관세이지만 치킨세(Chicken Tax)로 불립니다.치킨세는 미국의 산업 구조를 바꿔놓았습니다. 외국 자동차 회사들이 치킨세 때문에 고전하자 미국 자동차 업계는 트럭 시장을 독점하게 됐습니다. 미국 길거리에서 미국산 트럭을 많이 볼 수 있는 이유입니다. 시장 독점이 기술 개발 경쟁에서 뒤처지는 문제도 생겼습니다. 한편 일본 자동차 회사들은 재빨리 살길을 찾았습니다. 미국 현지에 공장을 지어 관세를 피해갔습니다. “관세를 내기 싫으면 미국에 공장을 지어라”라는 트럼프 대통령의 주장은 치킨세에서 비롯됐습니다.세계 바나나 시장은 치키타(Chiquita), 델몬트(Del Monte), 돌(Dole) 등 3대 회사가 지배합니다, 모두 남미산이고 미국 자본입니다. 1993년 발발한 미국과 유럽의 바나나 전쟁은 별 것 아닌 바나나로 시작했지만, 샤넬 핸드백, 스코틀랜드 캐시미어, 이탈리아 페코리노 치즈 등 유럽산 럭셔리 전쟁으로 확대됐습니다.미국은 유럽 바나나 시장의 80%를 지배했습니다. 1993년 유럽연합(EU)이 결성되자 미국 바나나의 점유율이 급감했습니다. EU는 바나나 시장을 2개로 분류했습니다. 남미산 미국 바나나에는 톤당 176유로(255달러)의 관세를 부과했습니다. 반면 카리브해와 아프리카산 바나나에는 쿼터 시스템을 적용해 연 77만 5000t까지 무관세 수입을 허용했습니다. 카리브해와 아프리카의 과거 프랑스 식민지국들에 특혜를 준 것입니다. 이때 ‘바나나 스플릿’(banana split)이라는 단어가 유행했습니다. ‘split’은 ‘나누다’라는 뜻입니다. 바나나 산지에 따라 차등 관세를 부과하는 방식이 바나나 스플릿 디저트와 비슷하다는 유머입니다.미국은 자유무역을 침해한다는 이유로 EU를 세계무역기구(WTO)에 8차례나 제소했습니다. 미국이 계속 승소했습니다. EU는 남미산 미국 바나나 관세를 내리겠다고 약속했지만 별다른 조치를 취하지 않았습니다. 그러자 미국은 유럽산 럭셔리 제품에 100% 관세를 부과하는 맞불을 놓았습니다. 프랑스 핸드백, 영국 리넨, 덴마크 유제품, 이탈리아 치즈 등 미국인들이 좋아하는 유럽 럭셔리 제품들에 관세를 부과했습니다.오랫동안 계속된 바나나 전쟁(Banana War)은 버락 오바마 대통령 때 실마리가 잡혔습니다. 2009년 미국, EU, 남미 10개국이 참가한 바나나 협상이 스위스 제네바에서 열렸습니다. 2017년까지 남미산 바나나 관세를 톤당 148유로에서 114유로로 낮추는 제네바 바나나 합의(Geneva Banana Agreement)가 체결됐습니다. 클린턴 대통령 때 바나나 협상을 주도했던 매들린 올브라이트 국무장관이 한 말입니다. 국무장관은 핵이나 안보 문제에 매달릴 것 같지만 실제로 많은 시간을 들인 것은 바나나라는 것입니다. 바나나 공화국(banana republic)이라는 단어에서 알 수 있듯이 바나나는 미국인들에게 무질서를 의미합니다. 바나나 협상이 오랫동안 혼란스러웠다는 의미이기도 합니다.트럼프 대통령의 관세 위협 때마다 자주 언급되는 단어가 있습니다. 스무트-홀리 관세법(Smoot-Hawley Tariff Act)입니다. 보호무역주의의 서막을 알린 법입니다. 제1차 세계대전 후 유럽 농산물이 미국 시장에 밀려 들어왔습니다. 미국 농가는 유럽 농산물에 관세를 인상하도록 정부에 압력을 넣었습니다. 다른 산업 분에도 관세 인상을 요구했습니다. 1930년 리드 스무트 상원 재무위원회 위원장과 윌리스 홀리 하원 세입위원회 위원장은 2만여 개의 수입품에 평균 59.1%의 관세를 부과하는 법안을 발의해 상하원을 통과했습니다.당시 미국 경제는 월가 폭락으로 이미 위험한 상태였습니다. 노벨 경제학상 수상자를 포함한 경제학자 1028명은 스무트-홀리 법안이 미국 경제를 파탄 낼 것이라는 단체 서한을 허버트 후버 대통령에게 전달했습니다. 전설의 자동차맨 헨리 포드는 백악관을 방문해 저녁 내내 후버 대통령을 붙잡고 법안에 거부권을 행사하도록 설득했습니다. JP모건의 토머스 러몬트 회장은 대통령 앞에서 무릎까지 꿇었습니다. ‘go down on knees’는 ‘무릎을 꿇다’로 ‘kneel down’과 같은 뜻입니다. ‘asinine’(어씨나인)은 ‘ass’(엉덩이)와 ‘inine’(비슷한)을 합친 것입니다. 어리석다는 뜻입니다.재선을 노리는 후버 대통령은 스무트-홀리법에 서명했습니다. 캐나다와 유럽이 높은 보복 관세를 부과하면서 세계는 무역전쟁에 돌입했습니다. 세계 교역량의 67%가 급감했고, 미국 경제는 대공황에 빠졌습니다. 1933년 프랭클린 루즈벨트 대통령은 자유무역 원칙을 천명하며 스무트-홀리법을 4년 만에 폐지했습니다. 하지만 스무트-홀리법의 근거가 되는 보호무역주의는 민족 우월주의로 이어져 유럽에서 아돌프 히틀러가 등장하는 계기가 됐습니다.

명언의 품격

오프라 윈프리 쇼에 출연한 도널드 트럼프-이바나 트럼프 부부. 오프라닷컴 홈페이지

Let’s not let our great country be laughed at anymore.”

(우리의 위대한 국가가 더는 조롱받지 말게 하자)

트럼프 대통령의 관세에 대한 집착은 역사가 깁니다. 1980년대 일본 기업의 미국 공략이 계기가 됐습니다. 로널드 레이건 대통령 시절 미국은 온통 일본판이었습니다. 일본은 뉴욕의 심장 록펠러센터까지 사들이며 미국을 통째로 먹을 기세였습니다. 당시 부동산 사업가였던 트럼프는 전쟁터 같은 뉴욕 부동산 시장에서 일본의 미국 사재기 열풍을 지켜봤습니다. 1987년 레이건 행정부가 일본 컴퓨터 등에 관세를 부과하자 트럼프는 신문에 광고를 냈습니다. 뉴욕타임스, 워싱턴포스트, 보스턴글로브 3대 신문에 전면 광고로 실렸습니다. 광고는 편지 형식입니다. 수신인은 미국 국민(To The American People). 널리 회자되는 마지막 문장입니다.‘laugh at’(비웃다)이라는 단어로 미국인들의 자존심을 자극했습니다. 편지 곳곳에서 “the world is laughing at us”(세계가 우리를 비웃는다)이라는 구절이 나옵니다. 편지 내용은 지금 트럼프 대통령 연설과 매우 흡사합니다.미국 3대 유력지 1면에 개인이 광고를 내는 것은 흔치 않은 일이라 주목을 받았습니다. 트럼프는 당시 금액으로 광고료 10만 달러(1억 5000만 원)를 지출했다는 후문입니다. 광고가 화제가 되자 오프라 윈프리 쇼에도 출연해 비슷한 주장을 폈습니다. 셀럽답게 금발의 부인 이바나 여사까지 데리고 나왔습니다. 당시 일본 때리기(Japan bashing)가 유행이었지만 트럼프는 일본 기업들을 상대해본 경험담이 생생했기 때문에 그의 주장은 설득력이 있었습니다. “I’m tired of watching other countries ripping off the United States.”(다른 나라들이 미국에 사기 치는 것에 지쳤다)편지 광고는 트럼프의 정치 출사표라는 평가를 받습니다. 당시 41세의 트럼프는 기업가에서 벗어나 외교 군사 정책까지 목소리를 내기 시작했습니다. 트럼프가 다음 해 대선을 노린다는 소문이 돌았습니다. 하지만 당시는 트럼프 왕국이 이미 기울기 시작한 시점이라 출마를 보류했습니다. 20년 뒤 버락 오바마 대통령의 출생지를 문제 삼는 ‘버서’ 운동으로 정치에 뛰어들었습니다.

실전 보케 360

크게보기 2024년 도널드 트럼프 대통령 대선 승리 행사에서 수지 와일스 백악관 비서실장(가운데). 트럼프 ‘트루스 소셜’ 계정 캡처

We need to be looped in.”

(우리에게도 정보가 공유돼야 한다)

실생활에서 많이 쓰는 쉬운 단어를 활용해 영어를 익히는 코너입니다. 요즘 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 겸 정부효율부 수장은 트럼프 대통령보다 더 대통령다운 포스를 자랑합니다. 수만 명의 연방 공무원들을 해고하는 데 거칠 것이 없습니다. 트럼프 대통령이 백악관에서 세계 정상들과 회담할 때 옆에 앉아 있는 것도 머스크입니다. 그런 머스크와 사이가 좋지 않은 것은 수지 와일스 백악관 비서실장입니다. 둘 다 트럼프 대통령 당선의 일등공신입니다. 머스크가 재정적으로 트럼프를 지원했다면 와일스는 선거 조직을 효율적으로 관리해 기여했습니다.머스크의 독단적인 업무 스타일이 와일스 실장과 잡음이 일고 있습니다. 머스크가 트럼프 대통령하고만 대화해 와일스 실장은 소외되고 있습니다. 화가 난 와일스 실장은 최근 머스크에게 이렇게 항의했다고 미 언론은 전했습니다.‘loop’(룹)은 동그란 고리를 말합니다. 고리 안에 있으면 ‘in the loop’, 고리 밖이면 ‘out of the loop’이 됩니다. 이 고리는 중요한 정보를 공유하는 사람들로 이뤄져 있습니다. “Keep me in the loop.” 비즈니스 e메일에서 자주 볼 수 있습니다. “일의 진행 상황을 나에게도 알려줘”라는 뜻입니다.“Keep me posted.” 이것도 일의 진행 상황을 알려달라는 뜻입니다. 약간의 차이가 있습니다. ‘keep me posted’는 나와 직접 관련 있는 일일 때, ‘keep me in the loop’은 직접 관련 없어도 정보 공유를 원한다는 의미입니다. 와일스 실장은 ‘be looped in’이라고 ‘loop’을 동사형으로 썼습니다. 여기서 ‘we’는 백악관 비서실을 말합니다. 머스크가 대통령과 대화할 때 정해진 보고 체계를 지켜줄 것을 ‘loop’이라는 단어로 점잖게 타이른 것입니다.

이런 저런 리와인드

크게보기 도널드 트럼프 대통령과 가장 친한 언론인으로 평가받는 터커 칼슨 전 폭스뉴스 진행자. 도널드 트럼프 ‘트루스 소셜’ 계정 캡처

Right up there with Russia, it’s actually not a real problem in America.”

(러시아 스캔들과 함께 상위에 있다. 그건 미국의 진짜 문제가 아니다)

The data on bananas causing suicide is about as conclusive.”

(바나나가 자살을 유발한다는 데이터만큼이나 근거 없다)

I am almost ready to sign up for SoulCycle.”

(나는 소울사이클에 가입할 준비 돼 있어)

동아일보 지면을 통해 장기 연재된 ‘정미경 기자의 이런 영어 저런 미국’ 칼럼 중에서 핵심 아이템을 선정해 그 내용 그대로 전해드리는 코너입니다. 오늘은 2019년 8월 12일 소개된 트럼프 1기 행정부 때 불매운동에 관한 내용입니다. 지금은 트럼프 2기 행정부의 ‘허니문’ 기간입니다. 언론도, 반대파 정치인도, 여론도 트럼프 대통령에 대한 비난을 삼가고 있습니다. 허니문 기간이 지나면 어떻게 될지 미지수지만 1기 때보다는 반발이 덜할 것이라는 관측이 많습니다. 미국인들도 트럼프 대통령에 많이 익숙해졌습니다. 1기 때는 4년 내내 트럼프 반대 시위로 미국이 몸살을 앓았습니다.요즘 한국에서 일본 제품 불매운동이 한창입니다. 미국에서도 보이콧이 벌어지고 있습니다. 미국의 불매운동 대상은 도널드 트럼프 대통령과 친하거나 그를 후원하는 기업들입니다. 국민이 대통령을 얼마나 싫어하면 관련 산업에 불매운동까지 벌이는지, 미국의 정치환경 정말 삭막합니다.폭스뉴스의 인기 프로그램 ‘터커 칼슨 투나잇’이 보이콧 대상입니다. 진행자 칼슨은 잇단 총격사건 뒤 “백인 우월주의는 트럼프 대통령을 미워하는 사람들이 만들어 낸 거짓말”이라는 발언으로 논란이 됐습니다. 소셜미디어에서는 이 프로그램의 광고주 목록이 돌아다니고 있습니다. 광고를 취소하지 않으면 제품을 사지 않겠다는 압력이 높아지고 있습니다. ‘right up there’는 ‘바로 거기 위쪽’이라고 방향을 가리킬 때 씁니다.총기사건이 빈발하는데도 꿋꿋하게 총기를 판매하는 월마트도 보이콧 대상입니다. 트럼프 대통령이 총기사건의 원인으로 폭력적 비디오게임을 언급하자 월마트는 총은 안 치우고 비디오게임을 치웠습니다. 총은 그대로 두고 애꿎은 비디오게임만 없애는 월마트가 괘씸해 소비자들은 불매운동에 돌입했습니다. 미국에는 ‘바나나를 많이 먹으면 자살한다’라는 속설이 있습니다. 과학적 근거는 없는 얘기입니다. 뉴욕타임스는 이렇게 지적했습니다. 트럼프 대통령의 주장대로 비디오게임이 총기사건을 일으킨다는 것은 바나나가 자살을 유발한다는 것만큼 근거 없는 얘기라는 뜻입니다.소울사이클은 미국의 대형 헬스클럽 체인입니다. 소유주인 스티브 로스가 조만간 트럼프 대통령을 위한 후원 모금행사를 연다는 소식이 전해지자 소울사이클 불매운동이 벌어지고 있습니다. 헬스클럽이 보이콧 대상이 되는 것은 흔치 않은 일입니다. 로스의 친구이자 또 다른 트럼프 대통령 지지자인 스티브 포브스(포브스 발행인)가 친구를 위해 한마디 거들었습니다. ‘sign up’은 회원 가입 때 쓰는 표현입니다.

‘이런영어 저런미국’ 제작팀은 그동안 좋은 콘텐츠로 함께 해 주신 정미경 기자님과 모든 독자 여러분께 깊이 감사드립니다.