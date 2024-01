테러의 순간 美 대통령들은 이렇게 말했다[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



미국 역사의 두 아이콘 존 F 케네디 대통령과 마틴 루터 킹 목사는 암살됐다는 공통점을 가지고 있다. 1962년 케네디 대통령 시절 백악관을 방문한 킹 목사. 존 F 케네디 대통령 도서관 홈페이지

It’s a character assassination.”

(그건 인신공격이다)

From Dallas, Texas, the flash apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o’clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.”

(텍사스 댈러스에서 들어온 공식 긴급속보에 따르면 케네디 대통령이 38분 전쯤인 중부표준시간 오후 1시, 동부표준 시간 2시에 사망했다)

한국도 미국도 선거철입니다. 선거에서 자주 들을 수 있는 말입니다. 상대 진영이나 언론으로부터 공격을 받은 후보는 이렇게 반발합니다. 인격(character) 암살(assassination)이라는 뜻입니다. 흔히 ‘CA’로 불립니다. 2016년 대선 막판에 성추문이 터지자 도널드 트럼프 대통령의 입에서 가장 먼저 나온 말입니다. 정치인이 아닌 인간, 인격체를 향한 살인이라는 뜻의 정치용어입니다. 넘지 말아야 할 마지노선이라는 의미입니다. 정치뿐 아니라 일상생활에서도 자주 씁니다. 누가 나를 중상모략한다고 판단되면 미국인들은 이렇게 화를 냅니다. “hey, that’s a character assassination.”(이것 봐, 인격모독 그만두지 못하겠어)‘assassination’(어쌔시네이션)은 ‘암살’이라는 뜻입니다. ‘character assassination’에서 보듯이 일상 대화에서도 많이 쓰는 단어입니다. 미국은 선진 정치문화를 자랑하는 반면 정치인 암살이나 테러 시도가 자주 발생하는 이중적 면모를 가지고 있습니다. 특히 미국 대통령은 지구상에서 가장 주목받는 자리이기 때문에 테러의 표적이 되기 쉽습니다.1963년 존 F 케네디 대통령 타계 뉴스를 전하는 CBS 앵커 월터 크롱카이트의 방송 멘트입니다. 이렇게 말한 뒤 크롱카이트는 안경을 벗고 눈물을 참았습니다. 당시 크롱카이트는 시시각각 들어오는 AP통신 속보를 전달받아 방송하던 중이었습니다. ‘the flash apparently official’은 ‘이건 아마 공식 (사망) 긴급속보인 것 같다’라는 뜻입니다. AP 속보에는 여러 등급이 있습니다. ‘flash’(플래시)는 최고 등급의 속보를 말합니다. 케네디 대통령 타계, 9·11 테러, 김정일 북한 국방위원장 사망 등이 플래시 속보였습니다.정미경 기자 mickey@donga.com