자기 욕은 참아도, 아내 욕은 못 참은 이 대통령[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



▶뉴스레터 신청

https://www.donga.com/news/Newsletter

‘바이드노믹스’(Bidenomics) 슬로건이 세워진 유세 무대에 오르려다 넘어진 조 바이든 미국 대통령. 백악관 홈페이지

Whoever came up with the slogan Bidenomics should be fired.”

(‘바이드노믹스’라는 슬로건을 누가 만들었는지 몰라도 해고해야 한다)

더 많은 뉴스와 혜택을 만나보세요. 간편 로그인하고 이어보기 풍성한 회원 전용 기사 읽어보기

나만의 구독 콘텐츠 알림 받기

또 보고 싶은 기사 모아두기

나의 기사 소비 성향 알아보기

댓글 달고, 대댓글 알림 받기

취향따라 다양한 뉴스레터 구독하기

You ought to be ashamed of yourself for jumping on my wife.”

(내 아내를 들먹거리다니 창피한 줄 알아)

“매가, 매가, 매가.” 최근 끝난 아이오와 코커스 행사장. 압승을 거둔 도널드 트럼프 대통령 선거본부는 ‘매가’ 떼창으로 시끌벅적합니다. ‘매가’는 ‘MAGA’라는 뜻. 트럼프 대통령의 캠페인 슬로건 ‘Make America Great Again’(미국을 다시 위대하게)의 줄임말입니다.‘MAGA’ 또는 ‘Make America Great Again’은 성공한 슬로건입니다. 트럼프 대통령을 비판하는 사람도 이 슬로건이 좋다는 점은 인정합니다. 트럼프 대통령이 2016년 대선 때부터 사용하는 슬로건으로 너무 인기가 있어 포기하지 못하고 계속 쓰고 있습니다. ‘MAGA’는 캠페인 구호지만 일반 대화에서도 자주 등장합니다. “He is a MAGA”라고 하면 ‘저 사람 트럼프 지지자야’라는 뜻입니다. 경쟁자 조 바이든 대통령도 자주 입에 올릴 정도로 유명한 단어가 됐습니다. 짧고 쉽기 때문입니다. ‘엄청나게 크다’라는 뜻의 ‘mega’(메가)와 비슷하게 들린다는 점도 ‘MAGA’의 성공 요인입니다.1992년 민주당 대선 후보 토론에서 빌 클린턴 후보와 제리 브라운 후보는 얼굴을 붉혀가며 싸웠습니다. 브라운 후보는 클린턴 후보의 부인 힐러리의 로펌으로 불법 자금이 흘러 들어가고 있다는 의혹을 제기했습니다. 그러자 클린턴 후보가 벌컥 화를 내면서 한 말입니다. ‘be ashamed of’는 ‘볼 낯이 없다.’ ‘창피하다’라는 뜻입니다.정미경 기자 mickey@donga.com