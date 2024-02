학자의 ○○은 운동선수의 금지약물과 같다는 나라[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



크게보기 2023년 하버드대 졸업식 축사를 하는 클로딘 게이 총장. 하버드 크림슨 홈페이지

I proudly stand by my work and its impact on the field.”

(내 연구 성과와 내 분야에 미친 영향에 자부심을 가진다)

I realized I was getting gypped.”

(나는 내가 속고 있다는 것을 깨달았다)

반(反)유대주의 논란을 겪던 클로딘 게이 하버드대 총장이 최근 물러났습니다. 논란의 시초는 보수적 기부자들과 진보적 총장 간의 사상적 갈등이었지만 정작 사퇴 이유는 표절이었습니다. 게이 총장이 과거에 쓴 논문들이 표절 시비에 휩싸인 것입니다.하버드대 최초의 흑인 총장인 게이 총장은 사임 발표 직후 뉴욕타임스에 보낸 글에서 연구자로서 자부심을 밝혔습니다. ‘stand by’는 다양한 뜻이 있습니다. 우선 ‘수수방관하다’라는 뜻이 있습니다. 방관자를 ‘bystander’(바이스탠더)라고 합니다. 방송용어 ‘스탠바이’에서 보듯이 ‘대기하다’라는 뜻도 있습니다. 가장 직역으로 본다면 ‘옆에’(by) ‘서다’(stand)니까 ‘옆을 지키다’ ‘지지하다’라는 뜻입니다. 여기서는 그 뜻입니다. 표절은 없었다는 것입니다.하지만 실수를 했던 점은 인정했습니다. 다른 사람의 연구 결과를 사용할 때 ‘citation’(인용) 표시를 제대로 하지 않은 곳이 몇 군데 있다는 것입니다. 미국 학계는 표절 기준이 엄격합니다. 이 문제를 조사한 하버드대 당국의 결정문입니다. 의도적 표절은 아니지만 잘못한 것은 사실이라고 합니다. “She paraphrased or reproduced the language of others without quotation marks and without sufficient and clear crediting of sources”(인용 부호나 확실한 출처 지정 없이 다른 사람의 언어를 바꿔 쓰거나 재생산했다). 인용 소스를 밝히는 것을 ‘credit the source’ ‘cite the source’라고 합니다.버락 오바마 대통령의 부인 미셸 여사의 발언입니다 ‘gyp’(집)은 소수 유랑민족 집시(gypsy)에서 유래된 동사로 ‘속이다’ ‘바가지를 씌우다’라는 뜻입니다. 집시에게 ‘떠돌이’ ‘사기꾼’ 등의 부정적인 이미지가 따라다니기 때문입니다. 미셸 여사는 한 세미나에서 자녀 양육 때문에 파트타임으로 일한 경험을 얘기했습니다. 풀타임 직원만큼 일했는데 월급은 적게 받아서 속았다는 기분이 들었다는 것입니다. 이 발언은 논란이 됐습니다. 흑인 퍼스트레이디가 또 다른 소수민족 집시에 대한 인종차별적 의미를 담고 있는 단어를 썼기 때문입니다. ‘gypped’ 대신에 ‘duped’ ‘cheated’ 등 인종차별적 의미가 없는 단어를 쓰는 것이 좋았을 뻔했습니다.정미경 기자 mickey@donga.com