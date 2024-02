‘치맛바람 정부’라는 비아냥을 들은 美 대통령[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



크게보기 최근 복부 수술을 받고 휴양 중인 케이트 미들턴 영국 왕세자빈이 지난해 말 크리스마스 예배 에 참석했을 때 모습. 영국 왕실 홈페이지

Kate botched her handling of hospital stay.”

(입원한 케이트 왕세자빈의 부적절한 처신.)

He has not been on any fever reducing medications for over 72 hours.”

(지난 72시간 동안 대통령은 해열제를 복용하지 않았다)

최근 케이트 미들턴 영국 왕세자빈이 병원에 입원해 수술을 받았습니다. 그녀의 입원을 두고 논란이 분분합니다. 언론은 “mistake”(실수)라고 비판합니다. 영국 언론이 왕실 인기 넘버원인 케이트 왕세지빈을 비판하는 것은 매우 드문 일입니다. ‘botch’(바취)는 ‘망치다’라는 뜻입니다. “I botched a job interview”라고 하면 “취업 인터뷰를 망쳤다는 뜻입니다. 한 언론 제목입니다. 입원과 관련해 처신을 잘못했다는 것입니다. 왜 이런 비판이 나오는 걸까요.비밀주의 때문입니다. 영국 왕실은 어느날 느닷없이 왕세자빈이 수술을 받았다고 밝혔습니다. 수술 부위는 ‘abdominal surgery’(복부 수술). 항상 웃는 모습만 봐왔던 왕세자빈의 수술 소식에 국민들이 놀라자 2차 발표를 통해 ‘noncancerous’(암이 아닌)라고 밝혔습니다. 2주간 입원을 걸쳐 현재는 집에서 쉬고 있으며 4월이 돼야 다시 공식 석상에 등장할 예정입니다.코로나19의 주요 증상 중 하나는 고열입니다. 퇴원 날 콘리 주치의는 트럼프 대통령의 병세가 좋아지고 있다는 이렇게 설명했습니다. ‘on medication’은 ‘약을 복용 중인’이라는 뜻입니다. 미국에서 병원에 가면 십중팔구 받게 되는 질문이 있습니다. “Are you on any medication?”(지금 복용 중인 약이 있습니까)정미경 기자 mickey@donga.com