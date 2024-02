이 대통령의 대변인은 ‘노는 물이 달랐다’[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



▶뉴스레터 신청

https://www.donga.com/news/Newsletter

크게보기 백악관에서 기자들에게 브리핑하는 카린 장 피에르 대변인. 백악관 홈페이지

She is so out of her league.”

(그녀는 너무 급이 다르다)

더 많은 뉴스와 혜택을 만나보세요. 간편 로그인하고 이어보기 풍성한 회원 전용 기사 읽어보기

나만의 구독 콘텐츠 알림 받기

또 보고 싶은 기사 모아두기

나의 기사 소비 성향 알아보기

댓글 달고, 대댓글 알림 받기

취향따라 다양한 뉴스레터 구독하기

백악관 대통령 집무실 옆쪽에 언론 브리핑룸이 있습니다. 덩치 큰 미국 기자 50여명이 어깨를 맞대고 앉는 작은 방입니다. 매일 정오쯤 되면 이 방의 열기는 최고조에 달합니다. 브리핑 시간입니다. 기자들이 날카로운 질문을 던지면 이를 막아내는 것이 대변인의 역할입니다. 순발력은 필수입니다. 조 바이든 대통령의 ‘입’인 카린 장 피에르 대변인의 브리핑 실력이 요즘 도마 위에 올랐습니다. 어수선하고 깊이가 없다는 비판을 받습니다.얼마 전 요르단에서 발생한 미군 3명 사망 사건에 대한 미 정부의 반응을 묻자 장 피에르 대변인은 이렇게 답했습니다. “Our deepest condolences go out and our heartfelt condolences go out to the families who lost three brave folks who are military folks who are brave who are always fighting and are fighting on behalf of this administration of the American people obviously more so importantly.” ‘condolence’(컨돌런스) 다음에 ‘go out’을 쓰면 조의를 표하는 것입니다. 동어 반복에 문법도 불안합니다. ‘fighting on behalf of this administration’이라는 부분도 논란의 소지가 큽니다. 군인은 나라를 위해 싸우는 것이지 정권을 위해 싸우는 것이 아닙니다.뉴욕타임스는 트럼프 대통령으로부터 가짜뉴스라는 비난을 들었을 때보다 사옥 매각 얘기를 들었을 때 더 기분이 나빴을 겁니다. 상대를 정면으로 비난하지 않고 측면을 찌르는 농담을 하는 것이 트럼프를 비롯한 미국 정치인들의 화법입니다. 한국 정치인들은 핏대를 올리고 고성과 몸싸움도 마다하지 않을 때가 많습니다. 이런 극한 대결은 협상을 힘들게 합니다. 반면 미국 정치인들은 웃으며 뼈 있는 농담으로 주고받으며 대화를 이어갑니다. 미국 정치 자체가 ‘singe, not burn’인 셈입니다.정미경 기자 mickey@donga.com