정치인이 TV에서 망가지기 시작하는 계절은 뭐다?[정미경의 이런영어 저런미국]

크게보기 2020년 CBS 심야 토크쇼에 출연한 조 바이든 대통령. ‘레이트쇼 위드 스티븐 콜베어’ 홈페이지

The reason I came on the Jimmy Kimmel show was because I’m not going nuts.”

(내가 정신이 나가지 않았다는 것을 보여주기 위해 오늘 지미 키멀 쇼에 나왔다)

He’ll steal the shirt off your back. Hell, he stole the shirt off his own back.”

(그는 당신 몰래 사기를 칠 위인이다. 세상에, 그는 자기 몰래 사기를 칠 위인이네)

It’s only a matter of weeks before he ‘Single White Females’ Putin.”

(그는 푸틴을 스토킹하기 일보 직전이다)

지금쯤 되면 미국 대선 후보들의 심야 토크쇼 출연이 시작됩니다. 대선전이 본격적으로 막이 올랐다는 신호입니다. 심야 토크쇼(Late Night Talk Show)는 연예인, 스포츠 스타, 정치인 등을 초대손님으로 초청해 대화를 나누는 프로그램입니다. 대선 후보들은 정치적 주장을 하기 위해 토크쇼에 나오는 것이 아닙니다. 선거에서 중요한 ‘likability’(호감도)를 높이기 위한 것입니다. 유머 실력을 발휘해 호감형 후보라는 인상을 주기 위한 것입니다.토크쇼에 나온 후보들은 ‘자폭 개그’를 서슴지 않습니다. 인간적인 면을 보여주려는 것입니다. ‘self-deprecating humour’(셀프 데프리케이팅 유머)라고 합니다. ‘자신을 비난하는 유머’라는 뜻입니다. 지난 대선 때 조 바이든 대통령은 CBS ‘스티븐 콜베어 쇼’에서 이렇게 말했습니다. ABC ‘지미 키멀 쇼’는 ‘스티븐 콜베어 쇼’의 경쟁 토크쇼입니다. 어느 토크쇼에 나왔는지도 모를 정도로 인지력이 떨어지는 고령 후보라고 자신을 조롱하는 개그입니다. ‘go nuts’ ‘go bananas’는 ‘정신줄을 놓다’라는 뜻입니다.케이블 채널 ‘코미디 센트럴’에서 ‘데일리쇼 위드 트레버 노아’를 진행하는 노아는 왜 트럼프 대통령이 푸틴 같은 사람을 좋아하는지 이해가 가지 않는다는 모놀로그를 펼쳤습니다. 푸틴이 어떤 위인이냐 하면 당신의 셔츠를 몰래 벗겨 훔쳐 갈(steal the shirt off your back) 사람이라는 겁니다. 그 정도로 솜씨 좋은 사기꾼이라는 겁니다. 그런데 한술 더 뜹니다. 푸틴은 자신한테까지 사기를 치는 위인이라는 겁니다. 자신이 입고 있는 셔츠를 벗겨 훔쳐 갈 정도라고 합니다. 미국 대선에 개입하지 않았다는 푸틴 대통령의 주장은 결국 자신을 속인 거짓말이라는 겁니다.NBC ‘레이트 나이트 위드 세스 마이어스’의 진행자 마이어스는 ‘Single White Female’이라는 영화를 인용했습니다. 한국에서는 ‘위험한 독신녀’라는 제목으로 개봉했습니다. 룸메이트를 스토킹하는 내용입니다. 여기서는 동사로 써서 ‘스토킹하다’라는 뜻입니다. 트럼프 대통령이 조만간 푸틴을 스토킹할 정도로 너무 좋아한다는 것입니다.정미경 기자 mickey@donga.com