역대 최고의 사랑꾼 대통령을 알아보자[정미경의 이런영어 저런미국]

2005년 도널드 트럼프 대통령과 멜라니아 여사의 결혼식 사진. 백악관 홈페이지

I wouldn’t be the man I am today without your guidance, kindness, and warmth.”

(당신의 가르침, 친절함, 따뜻함이 없었다면 오늘날의 내가 없었을 것이다)

In reality, the renovation is long overdue.”

(사실 리모델링은 늦은 감이 있다)

도널드 트럼프 전 미국 대통령의 사랑 고백이 화제입니다. 얼마 전 밸런타인데이 때 지지자들에게 보낸 e메일에서 부인 멜라니아 여사에게 사랑의 메시지를 전했습니다. ‘would’와 ‘without’이 나오니까 가정법이라는 것을 알 수 있습니다. ‘당신이 있었기에 오늘날의 내가 있다’라는 평범한 문장보다 가정법을 쓰면 강조 효과가 있습니다. ‘you will always mean the world to me’(당신은 나의 전부)이라는 문장이 이어집니다.잘 나가던 러브레터는 마지막에 연결 링크가 나오면서 이상한 분위기로 흐릅니다. 링크를 누르면 트럼프 선거 기부금 코너로 이동합니다. 트럼프 대선 캠페인을 지지한다면 20.24달러, 도널드 트럼프가 역사상 가장 위대한 대통령이라고 생각한다면 47달러를 기부하라고 합니다. 사랑과 돈을 결합시킨 트럼프 대통령다운 선거 캠페인입니다.워싱턴포스트(WP)의 평가입니다. ‘long overdue’는 ‘오래전에 기한이 끝났다’라는 뜻입니다. ‘한참 전에 해야 했다’라는 의미입니다. 리모델링 전 로즈가든은 벌레가 들끓고 관개시설이 엉망이었습니다. 재클린 케네디 여사 때 손을 본 후 대공사가 없었습니다. 예산이 많이 들고 어떤 식으로 고치든 뒷말이 무성할 것이 확실하기 때문입니다. WP는 ‘지금이라도 해서 다행이다’라는 의미에서 이렇게 말했습니다. 반(反)트럼프 성향의 WP가 멜라니아 여사를 두둔했다고 해서 화제가 됐습니다,정미경 기자 mickey@donga.com