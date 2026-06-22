공명 “동생 NCT 도영이 차 선물, 마음 불편하지 않아”

22일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서는 넷플릭스 영화 ‘남편들’(감독 박규태) 주연 공명의 인터뷰가 진행됐다.
‘남편들’은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편 ‘충식’(진선규 분)과 현남편 ‘민석’(공명 분)의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화로, ‘육사오’(2022) 박규태 감독의 신작이다.
공명은 극 중 젊고 잘생긴 수의사 현남편 민석 역을 맡았다. 그는 딸의 영어웅변대회에서 부인 시내(강한나 분)의 전남편 충식을 우연히 만나 기 싸움을 벌이다 부인과 딸의 납치 소식을 듣고 함께 공조에 나서게 되는 인물. 거침없는 드리프트와 은은한 광기를 띈 눈빛으로 공조 작전에서 뜻밖의 활약을 보여주게 된다.
공명은 최근 출연한 웹예능 ‘핑계고’에서 동생 도영이 차를 사줬다고 밝혀 화제가 된 바 있다. 이에 대해 그는 “이걸 ‘핑계고’에서 처음 말했는데 확실히 효과가 컸는지 많은 분들이 동생한테도 연락했나보더라”며 “‘형한테 어떻게 그렇게 해줄 수 있냐’는 질문을 많이 받았다고 하더라, 그래서 군대에서 잠시나마 즐거웠다고 도파민을 얻었다고 잘했다고 해줬다”고 말해 웃음을 안겼다.
이어 공명은 “많이들 ‘넌 동생한테 어떻게 할 거냐’ ‘마음이 이제 불편해서 어쩌냐’고 물어보는데 전 불편하지 않다”며 “내년 동생 생일 때도 크게 생각하고 있지 않다, 맛있는 밥 한 끼 사주면 되지 않을까”라고 말해 주위를 폭소케 했다.
공명은 형으로서 해준 것에 대해 어필해달라는 요청에 “어릴 때 해준 것 같다”며 “남자 형제면 보통 동생을 떼어놓고 놀러 나가고 싶어 하는데 부모님이 맞벌이하시면서 동생을 항상 챙기면서 놀러 다녔다, 중학생 때까지는 동생을 데리고 같이 다녔다”고 고백했다.
공명은 동생과 연예계에서 서로 의지한다고도 밝혔다. 그는 “심적으로 당연히 의지된다, 동생이 연예계 일을 하지 않았으면 가족이어도 얘기하지 못하는 부분들이 있을 수 있는데 얘기를 편하게 할 수 있는 부분에서 심적으로 마음이 많이 기댈 수 있는 것 같다”고 말했다. 또한 “각자 또 다른 분야이긴 하지만 동생도 뮤지컬이나 웹 드라마 같은 걸 하기도 했다”며 “저도 과거 (배우 그룹) 서프라이즈로서 팬 미팅에서 춤과 노래를 하기도 했는데 그런 부분에서 서로 도움이 되는 것 같아서 이런 부분들이 더 큰 장점인 것 같다”고 짚었다.
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