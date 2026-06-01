‘아근진’ 르세라핌 사쿠라 “울 때 얼굴 예뻐서 꼭 눈물셀카 찍는다”

1일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에는 신곡 ‘붐팔라’로 돌아온 르세라핌이 완전체로 출연한다.
최근 진행된 녹화에서 르세라핌은 각자 자신의 미모에 감탄했던 순간들을 솔직 공개해 이목을 집중시켰다. 메이크업이 잘 된 날이면 스케줄이 일찍 끝난다고 아쉬워한 김채원은 “미모가 아까워 꼭 라이브 방송을 켠다”고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이어 사쿠라가 “울 때 가장 예뻐 보여서 항상 눈물 셀카를 찍는다”며 직접 촬영한 눈물 셀카를 공개하자, 이에 질세라 허윤진은 본인의 눈물 셀카를 가득 모아둔 사진 폴더까지 전격 공개하며 스튜디오를 발칵 뒤집었다.
또 르세라핌은 “룸메이트를 하고 싶지 않은 멤버가 있냐”는 질문에 사쿠라는 “숙소만큼은 혼자 쓰고 싶다”며 멤버 전원을 거부해 현장을 웃음바다로 만들었다. 계속되는 질문에 난감해하던 사쿠라는 “그렇다면 가출하겠다”고 말하며 예능감을 뽐냈다. 르세라핌이 출연하는 ‘아니 근데 진짜!’는 1일 오후 10시 10분에 방송된다.
한편 르세라핌은 지난 2022년 데뷔해 ‘피어리스’ ‘안티프래자일’ ‘언포기븐’ ‘이지’ ‘크레이지’ ‘핫’ ‘스파게티’ 등의 곡을 발매하며 활발히 활동했다. ‘붐팔라’는 세계적인 메가 히트곡 ‘마카레나’(Macarena)의 친숙한 멜로디 라인을 감각적으로 샘플링한 라틴 팝 장르의 곡으로, 한 번 들으면 잊히지 않는 중독성 강한 비트와 리드미컬한 가사가 어우러져 듣는 재미를 더한다.
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