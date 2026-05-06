BTS ‘달려라 방탄 2.0’, 1화 10일 만에 1000만 뷰 돌파…레전드 자컨

그룹 방탄소년단(BTS)의 자체 예능 콘텐츠 ‘달려라 방탄’이 3년 만에 돌아와 폭발적인 화제성을 입증하며 성공적인 귀환을 알렸다.
방탄소년단은 5일 오후 9시 팀 공식 유튜브 채널과 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스를 통해 ‘달려라 방탄 2.0’의 ‘런 BTS BTS’s 트립‘(Run BTS BTS’s Trip) 마지막 에피소드를 공개했다. 이번 시리즈의 첫 화는 공개 10일 만에 유튜브 조회 수 1000만 회를 돌파했으며, 두 번째 영상 역시 3일 만에 500만 뷰를 기록하는 등 완전체 예능을 향한 전 세계 팬들의 뜨거운 관심을 실감케 했다.
이날 방송에서 멤버들은 동심으로 돌아가 승부욕 넘치는 족구 게임을 펼쳤다. 패배 팀에게는 ’손들고 벌서기‘라는 벌칙과 왕복 3시간이 소요되는 보문사 방문이 예고돼 치열한 사투가 벌어졌다. 매치 포인트까지 치닫는 접전 속에서 몸개그까지 더해져 현장 분위기는 뜨겁게 달아올랐다. 멤버들은 경기 시작 전 구호를 외치고 득점할 때마다 격하게 포옹하는 등 무대 위 카리스마와는 상반된 순수하고 열정적인 모습으로 큰 웃음을 선사했다.
최종 벌칙 몰아주기 경기를 통해 슈가와 뷔가 보문사행에 당첨됐다. 두 멤버는 지난 2016년 방문 이후 약 10년 만에 다시 이곳을 찾았다. 이들은 신인 시절의 발자취를 따라 새 앨범 ’아리랑‘(ARIRANG)의 성공을 기원하는 메시지를 기왓장에 적으며 초심을 되새겼다. 멤버들은 “10년 만이다, 당시에도 잘됐으면 좋겠다는 마음 하나로 왔었는데 지금도 그렇다”라며 팀을 향한 변함없는 애정을 드러냈다. 과거 방문 흔적과 현재의 모습이 한 프레임에 담기며 시청자들에게 잔잔한 여운을 남겼다. 촬영을 마친 멤버들은 “정말 많이 웃었다. 멤버들끼리 여행을 온 것 같아서 좋았고 소원을 이뤘다”라며 높은 만족감을 표했다.
방탄소년단은 여행을 마무리하며 비치 발리볼, 배구, 학교 체험 등 향후 ’달려라 방탄‘에서 다룰 다채로운 아이디어를 쏟아내 기대감을 고조시켰다. 첫 에피소드부터 압도적인 수치로 화제성을 증명한 ’달려라 방탄 2.0‘의 향후 행보에 팬들의 기대가 쏠린다.
한편, 방탄소년단은 최근 발매한 정규 5집 ’아리랑‘으로 미국 빌보드 메인 차트 상위권을 굳건히 지키며 글로벌 음악 시장에서 독보적인 영향력을 이어가고 있다.
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