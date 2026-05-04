‘솔로지옥4’ 국동호, 학폭 의혹에 “가담한 사실 전혀 없어…악의적 비방 法조치”

넷플릭스 오리지널 ‘솔로지옥4’ 출신 인플루언서 국동호가 학폭 의혹에 휩싸인 가운데, 소속사 측은 이를 부인하며 법적 대응을 예고했다.
국동호의 학폭 의혹과 관련 소속사 무드 측은 4일 공식 입장을 통해 “예상치 못한 소식으로 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 올린다”라고 밝혔다.
소속사 측은 “당사는 객관적인 자료와 증거를 바탕으로 진실을 규명하겠다, 현재 상대방이 구체적인 정황을 거론하며 일방적인 주장을 이어가고 있는 바 본 사안의 엄중함을 인지하고 철저한 사실관계 확인을 진행했다”라고 전했다.
이어 “국동호는 유명 연예 프로그램 출연 당시에도 엄격한 사전 검토 과정을 거쳤으며, 당사 자체 조사 결과 게시글에 언급된 폭력 행위나 이른바 ‘학창 시절 위력 행사’에 가담한 사실이 전혀 없음을 확인했다”라며 “당사는 현재 이를 입증할 수 있는 객관적인 자료를 추가 확보 중이며 진실을 명확히 밝힐 것”이라고 강조했다.
소속사 측은 “무분별한 억측과 악성 게시물에 대해 선처 없는 강력 대응을 이어가겠고, 사실관계가 확인되지 않은 폭로글이 확산됨에 따라 아티스트 본인뿐만 아니라 가족과 지인들까지 심각한 정신적 고통을 겪고 있다”라며 “당사는 실시간으로 유포되는 허위 사실, 인신공격성 게시물, 악의적인 비방에 대하여 어떠한 합의나 선처 없이 민·형사상 엄중한 법적 조치를 취할 예정”이라고 밝혔다.
또한 “일방적인 여론 형성을 통한 사회적 살인 행위에 깊은 유감을 표한다, 상대방이 법률 전문가라는 사회적 지위를 활용하여 확인되지 않은 주장을 대중에게 유포하고, 아티스트의 명예를 심각하게 실추시키는 행위에 대해 당사는 깊은 유감을 표한다”라며 “법률적 판단이 내려지기 전 행해지는 무분별한 저격은 제2의 피해자를 양산할 뿐이다, 당사는 빠른 시일 내에 정식 법적 절차를 통해 진실을 바로잡을 것”이라고 덧붙였다.
앞서 지난 3일 변호사 A 씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 학창시절 국동호에게 괴롭힘을 당했다고 주장했다. A 씨는 “학창 시절에 일진들에게 학폭을 당했고, 그 무리 중 괴롭힘을 주도했던 애의 남자친구였던 애는 나에게 ‘고백공격’을 했다”라며 “‘솔로지옥’에 나온 뒤 전문직을 그만두고 지금은 인플루언서로 산다고 들었다, 나는 ‘솔로지옥’이 방영되는 동안 지옥에 살았다”라고 했다.
그 후 A 씨는 학창 시절 자신을 괴롭힌 인물이 ‘솔로지옥4’ 출연자 국동호라고 실명을 밝힌 뒤 “언제까지 피해자는 ‘똥 밟았다’며 참아야 하나”라고 토로했다. 이어 국동호에게 “동호야, 네 여친이 애들 시켜서 배드민턴 채 갖고 내 머리로 배드민턴치고, 나 쉬는 시간에 화장실 다녀올 동안 내 의자에 압정 깔아놓고, 나 사물함 못 열게 내 자물쇠에 강력본드 바르고 그랬던 거 알아? 그거 알면서도 노은중 일진이었던 동호 너도 재밌어했던 거 알지?”라고 전했다.
이후 A 씨는 추가글을 올리고 “국동호 소속사에서 벌써 전화가 왔다, 나랑 일면식이 없다고”라며 “당연하겠지, 가해자가 피해자를 기억이나 하겠나, 피해자만 평생 가슴에 피눈물 흘리면서 가해자 이름 석 자 못 잊는 사회”라고 했다. 현재 A 씨는 앞서 작성했던 폭로글을 전부 삭제한 상황이다.
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